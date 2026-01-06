ETV Bharat / state

चाईबासा में जंगली हाथियों का आतंक, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

चाईबासा के गोईलकेरा में जंगली हाथियों के हमले में तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं, एक गंभीर रूप से घायल है.

WILD ELEPHANTS ATTACK IN CHAIBASA
चाईबासा में जंगली हाथियों का आतंक (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 6, 2026 at 2:25 PM IST

3 Min Read
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोईलकेरा प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार देर रात गोईलकेरा थाना क्षेत्र के सोवा गांव में एक जंगली हाथी ने भीषण उत्पात मचाया. इस दौरान एक ही परिवार के तीन लोगों को कुचलकर मार डाला. इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में शोक और भय का माहौल है.

रात में झोपड़ी पर हमला

जानकारी के अनुसार सोवा गांव निवासी कुंदरा बहदा अपने परिवार के साथ झोपड़ी में सो रहे थे. इसी दौरान देर रात अचानक जंगली हाथी गांव में घुस आया और उनकी झोपड़ी पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले में कुंदरा बहदा, उनकी बेटी कोदमा बहदा और बेटा सामु बहदा को हाथी ने कुचल दिया. जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

हमले में एक बच्ची घायल, राउरकेला रेफर

हमले के दौरान कुंदरा बहदा की पत्नी किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रही. जबकि उनकी दूसरी बेटी जिंगी बहदा गंभीर रूप से घायल हो गई है. घायल बच्ची के सिर में गंभीर चोटें आईं हैं. उसे प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए राउरकेला रेफर कर दिया है.

wild elephants attack in chaibasa
आग जलाकर हाथी को भगाते ग्रामीण (ईटीवी भारत)

वन विभाग ने दी तत्काल राहत

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन क्षेत्र पदाधिकारी रामजी राम ने बताया कि हमले में तीन लोगों की मौत हुई है. घटना के बाद विभाग की ओर से मृतकों के परिजन को तत्काल राहत के रूप में 20 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है. साथ ही वन विभाग के अधिकारी द्वारा सरकारी मुआवजे से संबंधित आवश्यक कागजी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

ग्रामीणों में आक्रोश, सुरक्षा की मांग

लगातार हो रहे हाथियों के हमलों से ग्रामीणों में भारी आक्रोश और भय का महौल बना हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि जंगल से सटे गांवों में हाथियों की आवाजाही बढ़ गई है. लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं. ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित निगरानी, हाथी भगाने की व्यवस्था और स्थायी सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की है. बता दें कि कई दिनों से इलाके में हाथियों का आतंक जारी है. लोग सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं.

संपादक की पसंद

