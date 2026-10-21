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बिहार में जंगली हाथियों का तांडव, बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला, मासूम गंभीर

किशनगंज में हाथियों का तांडव ( ETV Bharat )

किशनगंज: बिहार के किशनगंज जंगली हाथियों के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गयी, जबकि एक बच्चा घायल है. घटना बहादुरगंज थाना क्षेत्र के गांगी गांव में बुधवार की है. बताया जा रहा है कि, नेपाल के जंगल से भटक कर दो जंगली हाथी घुस आए. हाथियों ने खेतों में लगी धान की फसल को रौंद दिया.

हाथियों के हमले में बुजुर्ग की मौत

ग्रामीणों के अनुसार, बुधवार सुबह अचानक दो जंगली हाथी गांगी गांव में पहुंच गए. हाथियों ने खेतों में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया. इसके बाद गांव में दहशत फैल गई. लोग हाथियों से दूर भागने लगे. इसी दौरान दो लोग उनकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. मासूम बच्चा सिलीगुड़ी रेफर घायलों को परिजन तुरंत बहादुरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया. हालत गंभीर होने पर दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. इस दौरान अलताबाड़ी निवासी बुजुर्ग मोफीज आलम की मौत हो गई. दरनिया गांव का एक मासूम बच्चा घायल है जिसे इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर किया गया है. घटना से मृतक के परिवार में मातम पसरा है. घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ, बहादुरगंज थाना की पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने हालात संभालने और ग्रामीणों को सुरक्षित रखने की कोशिश की. वन कर्मी पंकज कुमार ने लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील की है. इलाके में हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.