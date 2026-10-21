बिहार में जंगली हाथियों का तांडव, बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला, मासूम गंभीर
किशनगंज के बहादुरगंज में जंगली हाथियों के हमले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर घायल हो गया. रिपोर्ट-आशीष सिन्हा
Published : October 21, 2026 at 8:56 PM IST
किशनगंज: बिहार के किशनगंज जंगली हाथियों के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गयी, जबकि एक बच्चा घायल है. घटना बहादुरगंज थाना क्षेत्र के गांगी गांव में बुधवार की है. बताया जा रहा है कि, नेपाल के जंगल से भटक कर दो जंगली हाथी घुस आए. हाथियों ने खेतों में लगी धान की फसल को रौंद दिया.
हाथियों के हमले में बुजुर्ग की मौत
ग्रामीणों के अनुसार, बुधवार सुबह अचानक दो जंगली हाथी गांगी गांव में पहुंच गए. हाथियों ने खेतों में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया. इसके बाद गांव में दहशत फैल गई. लोग हाथियों से दूर भागने लगे. इसी दौरान दो लोग उनकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए.
मासूम बच्चा सिलीगुड़ी रेफर
घायलों को परिजन तुरंत बहादुरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया. हालत गंभीर होने पर दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. इस दौरान अलताबाड़ी निवासी बुजुर्ग मोफीज आलम की मौत हो गई. दरनिया गांव का एक मासूम बच्चा घायल है जिसे इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर किया गया है. घटना से मृतक के परिवार में मातम पसरा है.
घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ, बहादुरगंज थाना की पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने हालात संभालने और ग्रामीणों को सुरक्षित रखने की कोशिश की. वन कर्मी पंकज कुमार ने लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील की है. इलाके में हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.
वन विभाग की टीम अलर्ट पर
वही मौके पर पहुंचे वन अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि मंगलवार को दिघलबैंक के धनतोला इलाके में भी हाथियों ने उत्पात मचाया था. लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए वन विभाग की टीम को अलर्ट पर रखा गया है. उन्होंने बताया कि मौके से भीड़ को हटा दिया गया है.
"वन विभाग की टीम हाथियों को ट्रैक कर रही है और उन्हें सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है. ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है." -मुकेश कुमार, वन अधिकारी
सुरक्षित निकासी की मांग
हाथियों के बढ़ रहे आतंक को देखते हुए बहादुरगंज नगर पंचायत के चेयरमैन ने प्रशासन से बड़ी मांग की है. चेयरमैन ने मांग की है कि हाथियों को भगाने की दिशा का आकलन करें. बीच में आने वाले गांवों, सड़कों और आबादी को ध्यान में रखकर सुरक्षित निकासी योजना बनाई जाए. इसके साथ ही उन्होंने डार्ट गन के विकल्प पर तत्काल निर्णय लेने को कहा है.
केमिकल इमोबिलाइजेशन पर विचार
चेयरमैन के अनुसार, यदि प्रशिक्षित विशेषज्ञों के आकलन में उपयुक्त हो, तो रासायनिक बेहोशी पर विचार किया जाए. यह फैसला मौके की परिस्थितियों के अनुसार विशेषज्ञ ही लें. इसके अलावा पुलिस, पंचायत प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के माध्यम से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा भीड़ हटाने की व्यवस्था हो.
लिखित निर्देश की मांग
चेयरमैन ने कहा कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लिखित निर्देश मांगे जाएं. हाथियों को किस दिशा में ले जाना है और रास्ते में पड़ने वाले गांवों की सुरक्षा कैसे होगी, इसकी स्पष्ट योजना होनी चाहिए. प्रशासन को इस दिशा में तुरंत ठोस कदम उठाना चाहिए.
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