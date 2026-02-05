ETV Bharat / state

बोकारो में जंगली हाथियों का आतंक, तीन बुजुर्गों को कुचल कर मार डाला

बोकारो: जिले के गोमिया प्रखंड के वन प्रक्षेत्र गोमिया के बड़की पुन्नू गांव में पांच हाथियों के झुंड ने एक घर पर हमला कर दिया. इस हमले में तीन लोगों को कुचल कर मार डाला. तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. मृतकों में दो महिला और एक पुरुष हैं. जबकि एक महिला घायल है, जिसे इलाज के लिए गोमिया अस्पताल भेज दिया गया है.

बताया जा रहा है कि चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के बड़की पुन्नू के करमाली टोला के रहने वाले गंगा करमाली (65) और उसकी पत्नी कमली देवी (62) और कमली की बड़ी जेठानी भगिया देवी (65) अपने घर में सो रहे थे. अहले सुबह हाथियों के झुंड ने घर पर हमला कर दिया और तीन लोगों को कुचल कर मार डाला. जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

घटना की जानकारी देते ग्रामीण (ETV BHARAT)

गोमिया क्षेत्र में लगातार हो रही मौत की घटनाओं को लेकर विभाग के प्रति ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और बचाव के लिए संसाधनों की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि लगातार सालों भर उसका आना-जाना लगा रहता है. जिसके चलते आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं.