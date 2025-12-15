ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जनकपुर पार्क परिक्षेत्र में जंगली हाथी का तांडव

नर हाथी अकेला है और गांव में घुस गया है. जानकारी के अनुसार हाथी ने गांव में घुसकर एक मकान और एक गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया. जिससे लोग काफी डरे हुए हैं. हाथी की गतिविधि को देखते हुए ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के जनकपुर पार्क परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत च्यूल में एक नर जंगली हाथी ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया है. हाथी के उत्पात से गांव में दहशत का माहौल है.

वन विभाग पर जानकारी नहीं देने का आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग ने हाथी की गतिविधि को लेकर पहले से मुनादी नहीं कराई, जिसके चलते ग्रामीण सतर्क नहीं हो पाए और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल सुरक्षा व्यवस्था, मुनादी और हाथी को सुरक्षित क्षेत्र में खदेड़ने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को पहले से ही हाथी की गतिविधि की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.

हाथी को जंगल में खदेड़ने में लगा वन विभाग

वन विभाग के अधिकारियों ने घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है. हाथी को सुरक्षित क्षेत्र में खदेड़ने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है. ग्रामीणों को सतर्क रहने और हाथी से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है.

हाथी की सुरक्षा के लिए वन विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. हाथी को सुरक्षित क्षेत्र में खदेड़ने के लिए वन विभाग की टीम काम कर रही है.ग्रामीणों से भी हाथी की सुरक्षा के लिए सहयोग करने की अपील की गई है.