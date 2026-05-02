ETV Bharat / state

जंगली जानवरों पर शिकारियों की बुरी नजर, शिकारी के हमले से मादा हिरण की मौत

बगोदर, गिरिडीह: जिला के बगोदर वन प्रक्षेत्र में जंगली जानवरों पर शिकारियों की नजर है. शिकारियों के द्वारा एक हिरण का शिकार किए जाने का मामला सामने है.

शिकारी के द्वारा मादा हिरण पर तीर से हमला किए जाने की संभावना है. चूंकि उसके शरीर पर तीर के हमले जैसे जख्म का निशान है. तीर के हमले से हिरण की मौत हो गई है. घटना शनिवार की है. मृत अवस्था में पड़े हिरण पर ग्रामीणों की नजर पड़ी. इसके बाद वन विभाग को घटना की सूचना दी गई.

वन विभाग मौके पर पहुंची एवं हिरण के शव को जब्त कर लिया. पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा हिरण के शव का पोस्टमार्टम किया गया. इसके बाद शव को दफना दिया गया. बुढ़ाचांच निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राणा प्रताप सिंह ने बताया कि जख्मी हालत में हिरण बुढ़ाचांच जंगल की ओर तेजी से भागते हुए बुढ़ाचांच मंदिर होते हुए अटका की और दौड़ा जा रहा था. इसी बीच अटका खेत में जख्मी हालत में वह खेत में जाकर गिर गया.

ग्रामीणों ने मृत हिरण को खेत से उठाकर एक पेड़ के पास रख दिया. इसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची और शव को जब्त कर लिया. प्रभारी फोरेस्टर डीलो रविदास ने बताया कि हिरण के शरीर में जख्म का निशान है. मृत हिरण का पोस्टमार्टम कराया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा.