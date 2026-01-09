ETV Bharat / state

100 साल बाद मध्यप्रदेश आएंगे जंगली भैंसे, वन विहार में गैंडे मचाएंगे धमाल, असम के सीएम का एमपी को गिफ्ट

एमपी में 100 साल बाद जंगली भैंसे की वापसी ( Etv Bharat )

भोपाल : मध्यप्रदेश के जंगलों में अब बाघ और चीतों के अलावा 100 साल पहले प्रदेश से विलुप्त हो चुके जंगली भैसों की एंट्री होने वाली है. इतना ही नहीं अब जंगल में गैंडे भी धमाल मचाते पर्यटकों को नजर आएंगे. दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार असम से जंगली भैंसे, गैंडे और 3 कोबरा लानी की तैयारी में है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गुवाहाटी दौरे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने वन्य जीवों को एमपी भेजने की सहमति दे दी है. इनमें से कुछ को भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में रखा जाएगा. मध्यप्रदेश इसके बदले में असम को एक जोड़ी टाइगर और 6 मगरमच्छ देगा. एमपी में 100 साल बाद जंगली भैंसे की वापसी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, '' मध्यप्रदेश में चीतों के बाद अब जंगली भैंसों की पुनर्स्थापना से प्रदेश की जैव विविधता में एक नया अध्याय जुड़ेगा. यह प्रयास एक प्रजाति के संरक्षण के साथ ही प्रदेश के जंगलों के पारिस्थितिकी तंत्र सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा. मध्यप्रदेश की पहचान टाइगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट के बाद अब जंगली भैंसों और गैंडा के रूप में भी बनेगी. प्रदेश सरकार वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ उन वन्य जीवों को वापस मध्यप्रदेश के जंगलों में लाने की कोशिश कर रहा है, जो कभी प्रदेश के जंगलों में रहा करते थे.''