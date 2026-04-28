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काजीरंगा के जंगलों से मध्य प्रदेश आ रहे दमदार मेहमान, 100 साल बाद धमाकेदार वापसी

मुख्यमंत्री काजीरंगा के जिन जंगली भैसों को छोड़ेंगे उनमें 3 मादा और एक नर जंगली भैंसा शामिल है. सीएम जिस क्षेत्र में भैसों को छोड़ने वाले हैं वह क्षेत्र कान्हा टाइगर रिजर्व में आता है. इस मौके पर प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह, वन विभाग के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे.

भोपाल : मध्य प्रदेश में चीतों को फिर से बसाए जाने के बाद अब एक और वन्यजीव की आज वापसी होने जा रही है. मध्य प्रदेश में करीबन एक सदी से ज्यादा समय पहले विलुप्त हो चुके वाइल्ड बफेलो यानी जंगली भैंसे की वापसी होने जा रही है. काजीरंगा नेशनल पार्क से जंगली भैंसे आज मध्य प्रदेश आ रहे हैं. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 4 जंगली भैंसों को बालाघाट जिले के सूपखार व टोपला क्षेत्र में उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ेंगे.

कान्हा के सूपखार क्षेत्र में दशकों पहले देखा गया था आखिरी भैंसा (Etv Bharat)

100 साल पहले खत्म हो गए थे जंगली भैंसे

मध्यप्रदेश के जंगल जंगली भैसों के लिए उपयुक्त माने जाते रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे जंगली भैसों की आबादी घटती गई और करीबन 100 साल पहले मध्य प्रदेश के जंगलों में जंगली भैसों की झुंड खत्म हो गया. कान्हा के सूपखार क्षेत्र में आखिरी भैंसा करीबन 1979 में देखा गया था. माना जाता है कि अत्यधिक शिकार, मानव हस्तक्षेप और घास के मैदानों के खत्म होने से जंगली भैंसों की आबादी पर बुरा प्रभाव पड़ा. मौजूदा दौर में असम के जंगलों को इनके प्राकृतिक आवास के रूप में माना जाता है. जंगली भैसों के पुर्नस्थापना प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में असम से 4 भैसों को मध्य प्रदेश लाया जा रहा है.

जंगली भैंसों के लिए भी पहचाना जाएगा कान्हा

मध्यप्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क टाइगर के अलावा अब जंगली भैंसा के लिए भी पहचाना जाएगा. हालांकि, जंगली भैंसों के ट्रांसलोकेशन के पहले भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने कान्हा टाइगर रिजर्व का अध्ययन किया. अध्ययन में कान्हा के जंगल जंगली भैंसों के पुर्नस्थापन के लिए सबसे उपयुक्त पाए गए हैं. यहां पर्याप्त मात्रा में घास वाले मैदान, पर्याप्त पानी के स्त्रोत और मानव हस्तक्षेप भी कम है. असम के काजीरंगा से पहले चरण में 4 जंगली भैंसे कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचेंगे. इसके बाद अलग-अलग समय में कुल 50 भैंसों को लाया जाएगा. बारिश के पहले यहां 4 और जंगली भैंसों को लाया जाएगा. जंगली भैंसों के ट्रांसलोकेशन की पूरी प्रक्रिया पशु चिकित्सकों की निगरानी में की जा रही है.

जंगली भैसों के बाद गैंडों की होगी वापसी (Getty Images)

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भैंसों के बाद आएंगे गैंडे के दो जोड़े

जंगली भैंसों के मध्यप्रदेश पहुंचने के साथ ही असम के साथ वन्यजीव के लेन-देन का नई पहल शुरू होने जा रही है. इसके बाद जल्द ही असम से गैंडे के दो जोड़े भी मध्यप्रदेश में आएंगे. इन्हें भोपाल के वन विहार में रखा जाएगा. हालांकि, इनके बदले मध्यप्रदेश से 3 बाघ और 6 मगरमच्छ असम को दिए जाएंगे. मध्य प्रदेश में जंगली भैंसे लाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, '' इससे प्रदेश की जैव विविधता में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है. टाइगर स्टेट और लैपर्ड स्टेट के बाद जंगली भैंसों से एक नई पहचान मध्यप्रदेश की बनेगी.''