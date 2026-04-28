काजीरंगा से कान्हा पहुंचे 4 नए दमदार मेहमान, मोहन यादव ने एक साथ जंगल में किया रिलीज
मध्य प्रदेश की धरती पर कान्हा में जंगली भैंसों की पुर्नबसाहट. काजीरंगा नेशनल पार्क से पहुंचे 4 जंगली भैंसों को मोहन यादव ने किया रिलीज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 7:39 PM IST
बालाघाट: मध्य प्रदेश में कई सालों से विलुप्त हो चुके वन्य प्राणियों को दोबारा लाकर बसाया जा रहा है. चीता प्रोजेक्ट की सफलता के बाद यह क्रम लगातार जारी है. बाघों के बदले असम से जंगली भैंसे, गेंडे और किंग कोबरा लाए जा रहे हैं. एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत काजीरंगा नेशनल पार्क से 4 जंगली भैंसे कान्हा टाइगर रिर्जव पहुंचे. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इन भैंसों को मंगलवार को जंगल में रिलीज किया.
काजीरंगा से कान्हा लाए गए 4 जंगली भैंसे
मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के सहयोग से वन्य जीव संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक पहल की जा रही है. एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश की धरती से सालों पहले विलुप्त हो चुके जंगली जल भैंसा की प्रजाति को मंगलवार में मध्य प्रदेश के कान्हा में पुर्नस्थापित किया गया.
इस संयुक्त पहल का उद्देश्य शाकाहारी भैंसों जंगली प्रजाति को मध्य भारत में उसके ऐतिहासिक निवास क्षेत्र में फिर से स्थापित करना है. मध्य प्रदेश से सालों पहले विलुप्त हो चुके जंगली भैसों की वापसी के लिए असम के काजीरंगा से सोमवार को 4 भैंसे कान्हा पहुंचे थे.
वन्यजीवों के संरक्षण में मध्यप्रदेश अग्रणी...— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 28, 2026
आज कान्हा टाइगर रिजर्व, बालाघाट में असम से लाए गए 4 जंगली भैंसों को छोड़कर उनके पुनर्स्थापन अभियान का शुभारंभ किया।
100 वर्षों से अधिक समय के बाद मध्यप्रदेश की धरती पर जंगली भैंसों का आगमन हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक अद्भुत… pic.twitter.com/KVi2ZSvL2c
मोहन यादव ने जंगल में रिलीज किए भैंसे
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को बालाघाट में कान्हा टाइगर रिजर्व के सूपखार क्षेत्र में काजीरंगा असम से आए जंगली भैंसों को घास के मैदान में रिलीज किया. सोमवार की देर रात 4 भैंसे विशेष वाहन से कान्हा पहुंचे. इनमें 3 मादा और 1 नर भैंसा है. सीएम डॉ मोहन यादव ने इन्हें विशेषज्ञों की मौजूदगी में कान्हा के घास के मैदान में रिलीज किया.
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'आज का दिन ऐतिहासिक'
इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "आज का दिन ऐतिहासिक है. 150 सालों के बाद मध्य प्रदेश की धरती पर कान्हा में जंगली भैंसों की पुर्नबसाहट की जा रही है. यह पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र के लिए जरूरी है. हमारी धरती पर हम नए मेहमानों का स्वागत करते हैं. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विलुप्त प्राय जानवरों को लाकर प्रदेश में बसाने का प्रयास किया जा रहा है. इससे न केवल प्रदेश का सौंदर्य बढ़ेगा बल्कि पर्यटन क्षेत्रों का आकर्षण और टूरिज्म भी बढ़ेगा. एशिया महाद्वीप में चीतों की सफलतापूर्वक पुर्नबसाहट की गई है." जंगली भैंसों को लेकर मोहन यादव ने ट्विट भी किया.