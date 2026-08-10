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MCB जिले में भालू की दहशत, ग्रामीण पर किया अचानक हमला, सिर और चेहरे पर गंभीर चोट

नगर पंचायत खोंगापानी में जंगल से निकलकर आबादी वाले क्षेत्र में घुसकर किया हमला, गंभीर चोट के चलते रायपुर रेफर

Khongapani bear attack
MCB जिले में भालू की दहशत, ग्रामीण पर किया अचानक हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
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मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: जिले में वन्यजीवों की मौजूदगी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी. नगर पंचायत खोंगापानी के वार्ड क्रमांक 13 स्थित मस्जिद दफाई क्षेत्र में भालू ने एक ग्रामीण पर अचानक हमला कर दिया. हमले में गोरेलाल चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए. भालू ने उनके सिर और चेहरे पर हमला किया, जिससे उन्हें गहरी चोटें आई हैं. गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है. घटना के बाद खोंगापानी और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है.

जंगल की ओर से निकला भालू

जानकारी के अनुसार, गोरेलाल चौधरी मस्जिद दफाई क्षेत्र में मौजूद थे. इसी दौरान जंगल की ओर से एक भालू आबादी वाले क्षेत्र की तरफ आ गया. इससे पहले कि गोरेलाल कुछ समझ पाते, भालू ने अचानक उन पर हमला कर दिया. हमले के दौरान भालू ने उनके सिर और चेहरे को निशाना बनाया. हमले में गोरेलाल चौधरी के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं. बताया जा रहा है कि सिर की चमड़ी तक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं चेहरे पर भी गहरे घाव हुए हैं.

ग्रामीणों ने पहुंचकर बचाई जान

भालू के हमले की जानकारी आसपास के लोगों को मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने शोर मचाकर किसी तरह भालू को वहां से खदेड़ा और घायल गोरेलाल चौधरी को उसके चंगुल से बचाया. सिर और चेहरे पर गंभीर चोट और हालत चिंताजनक होने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर कर दिया.

इलाके में दहशत, रात में निकलने से डर रहे ग्रामीण

घटना के बाद खोंगापानी के वार्ड क्रमांक 13 और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है. जंगल से लगे क्षेत्रों में भालू और अन्य वन्यजीवों की आवाजाही को लेकर ग्रामीण पहले से ही चिंतित हैं. इस घटना ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है. ग्रामीणों का कहना है कि शाम ढलने के बाद जंगल और आबादी से लगे रास्तों पर वन्यजीवों की आवाजाही का खतरा बना रहता है. ऐसे में रात के समय जरूरी काम से भी घर से बाहर निकलना लोगों के लिए जोखिम भरा हो गया है.

रात्रिकालीन पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग

ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि मस्जिद दफाई सहित आसपास के आबादी वाले क्षेत्रों में रात्रिकालीन गश्त बढ़ाई जाए. साथ ही भालू की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाए और ग्रामीणों को वन्यजीवों से बचाव के संबंध में जागरूक किया जाए. वन्यजीवों की लगातार आवाजाही को देखते हुए केवल घटना के बाद कार्रवाई पर्याप्त नहीं है. संभावित खतरे को देखते हुए पहले से निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है.

वन विभाग ने पीड़ित को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई

मामले को लेकर मनेन्द्रगढ़ रेंजर भुनेश्वर साहू ने बताया कि भालू के हमले में घायल गोरेलाल चौधरी को वन विभाग की ओर से आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है. उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से घटना की जानकारी जुटाई जा रही है और क्षेत्र में भालू की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

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