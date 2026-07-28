मनेंद्रगढ़ के रहवासी इलाके में जंगली भालू, घर लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला
चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 39 में जंगली भालू के घुसने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 28, 2026 at 7:33 AM IST
एमसीबी: सोमवार को एक जंगली भालू रहवासी इलाके में घुस आया और घर लौट रहे एक युवक पर अचानक हमला कर दिया. इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.
रिहायशी इलाके में घुसा भालू
घायल युवक की पहचान विक्की पासवान (35 वर्ष) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि विक्की सोमवार शाम अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान वार्ड क्रमांक 39 के रहवासी क्षेत्र में अचानक एक जंगली भालू सामने आ गया. युवक कुछ समझ पाता, भालू ने उस पर हमला कर दिया. हमले में विक्की गंभीर रूप से घायल हो गए और मदद के लिए चीखने लगा.
लोगों की आवाज सुनकर जंगल भागा भालू
युवक की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. लोगों की भीड़ और शोर-शराबा देखकर भालू जंगल की ओर भाग गया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार घायल की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.
वनविभाग से गश्त बढ़ाने की मांग
घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है. स्थानीय लोगों ने वन विभाग से रहवासी क्षेत्रों में लगातार गश्त बढ़ाने और जंगली जानवरों की निगरानी करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
भालू पर नजर रख रहा वन विभाग
इस संबंध में टीकम सिंह ठाकुर, वन परिक्षेत्र अधिकारी, चिरमिरी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. भालू की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. साथ ही रहवासी क्षेत्रों में गश्त तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
फिलहाल वन विभाग भालू की तलाश और निगरानी में जुटा हुआ है, जबकि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जंगल से लगे इलाकों में अकेले आने-जाने से बचें और किसी भी जंगली जानवर के दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग को सूचना दें.