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सूरजपुर में जंगली भालू का आतंक, तीन लोगों को किया घायल, हाई अलर्ट पर वन विभाग

पूरा मामला बिहारपुर और अवंतिकापुर के बीच का है, जहां एक जंगली भालू पत्थर की दीवार के बीच फंस गया था. भालू के फंसे होने की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने भालू को सुरक्षित बाहर निकाला.

सूरजपुर : छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में रविवार को एक जंगली भालू ने आतंक मचा दिया. भालू के हमले में तीन लोग घायल हो गए हैं. घायलों में एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया है.

भालू के हमले में तीन लोग घायल

रेस्क्यू के दौरान ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और कुछ लोगों ने भालू का पीछा करना शुरू कर दिया. इसी दौरान भालू अचानक आक्रामक हो गया और उसने 18 वर्षीय अवध कुमार साकेत पर हमला कर दिया. भालू के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. बाद में उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बैढ़न रेफर किया गया है.

भालू ने इसके बाद दो अन्य ग्रामीणों श्याम बिहारी पनिका और रामकृत पनिका पर भी हमला कर दिया. हालांकि दोनों ग्रामीणों को मामूली चोटें आई हैं. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की गई है.

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई थी. भालू का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया है. साथ ही वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी रख रही है, ताकि दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो- दुलेश्वर साहू, डीएफओ, सूरजपुर

बिहारपुर और अवंतिकापुर के इलाके में भालू के हमले से लोगों के अंदर दहशत है. वन विभाग लोगों को अलर्ट कर रहा है. इसके साथ ही वन विभाग ने लोगों से जंगल की ओर न जाने की अपील की है.