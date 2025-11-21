ETV Bharat / state

पौड़ी में जंगली जानवरों की दहशत, आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम किया श्रीनगर कोटद्वार एनएच

ग्रामीणों ने महिला पर हमला करने वाले गुलदार को तुरंत शूट करने की मांग की है.

WILD ANIMALS TERROR IN PAURI
पौड़ी में जंगली जानवरों की दहशत
ETV Bharat Uttarakhand Team

November 21, 2025

पौड़ी: जिले में पिछले कुछ महीनों से जंगली जानवरों के हमलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. गुलदार के बढ़ते हमलों से ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है. खिर्सू विकासखंड में घर के पास घात लगाए गुलदार ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया. जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने श्रीनगर–कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर विरोध किया.

महिला की मौत से आक्रोशित ग्रामीण शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में श्रीनगर कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर इकट्ठा हो गए. लोग सड़क पर बैठ गए. विभागीय लापरवाही के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. ग्रामीणों की प्रमुख मांगें थीं कि हमला करने वाले गुलदार को तुरंत शूट किया जाए. मृतक परिवार को उचित और त्वरित मुआवजा दिया जाए. क्षेत्र में वन विभाग की गश्त बढ़ाई जाए. गांव के आसपास ट्रैप कैमरे, पिंजरे और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए. विरोध इतना तीव्र था कि करीब दो घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप रहा. बड़ी संख्या में वाहन दोनों ओर फंसे रहे. जिससे यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा. प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी मौके पर पहुंचे.

पौड़ी में जंगली जानवरों की दहशत

उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया. सीडीओ ने भरोसा दिलाया कि ग्रामीणों की सभी मांगों को उच्च अधिकारियों तक तुरंत पहुंचाया जाएगा. क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे. घटना को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग की टीम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. सीडीओ के आश्वासन के बाद धीरे-धीरे ग्रामीण शांत हुए. जिसके बाद सड़क को यातायात के लिए खोला गया.

डीएफओ पौड़ी अभिमन्यु सिंह ने बताया महिला की मौत की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत स्थल पर पहुंची. मृतक परिवार को 1 लाख 80 हजार रुपये की अग्रिम मुआवजा राशि जारी की जा चुकी है. गांव के आसपास ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं. जिससे गुलदार की मूवमेंट का पता चल सके. गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगा दिया गया है. टीम लगातार क्षेत्र में कैंप कर रही है. गांव के आस-पास निगरानी बढ़ा दी गई है. उच्च अधिकारियों से गुलदार को शूट करने की अनुमति मांगी गई है. अनुमति मिलते ही शूटर को उसी समय मौके पर तैनात कर दिया जाएगा.

बता दें पौड़ी जनपद के खिर्सू विकासखंड के अंतर्गत आने वाले कोटी गांव में बीते गुरुवार की शाम एक हृदयविदारक घटना सामने आई. जिसने पूरे क्षेत्र को दहशत और गुस्से से भर दिया. गांव की 62 वर्षीय गिन्नी देवी पर घर से लगभग 300 मीटर दूर घास काटते समय घात लगाए बैठे एक गुलदार ने अचानक हमला कर दिया. हमले में गिन्नी देवी की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की पुष्टि होते ही पूरे गांव में शोक के साथ-साथ भय का माहौल फैल गया. ग्रामीणों ने बताया पिछले कुछ महीनों में गुलदार की सक्रियता असामान्य रूप से बढ़ गई है. विभाग को बार-बार शिकायत करने के बावजूद संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई. जिसका परिणाम अब एक जानलेवा घटना के रूप में सामने आया है.

पौड़ी जंगली जानवर हमला
पौड़ी गुलदार हमला
श्रीनगर कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग
WILD ANIMALS TERROR IN PAURI

