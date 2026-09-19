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हाथी के बाद भालू की दस्तक, जोगीडीह में बढ़ी दहशत, 7 गांवों में हाई अलर्ट

धमतरी के केरेगांव वन परिक्षेत्र से लगे गांवों के नजदीक वन्यजीवों की मौजूदगी ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है.

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 19, 2026 at 11:05 AM IST

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धमतरी: जोगीडीह गांव के आसपास दंतैल हाथी के साथ अब भालू भी दिखाई देने की जानकारी सामने आई है. दोनों वन्यजीवों के एक ही इलाके में नजर आने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है.

जोगीडीह में घूम रहे हाथी और भालू

बताया जा रहा है कि जोगीडीह क्षेत्र में दिखाई दे रहा दंतैल हाथी चंदा दल का है. यह हाथी गरियाबंद क्षेत्र से पैरी नदी पार करके सिंगपुर होते हुए धमतरी जिले में पहुंचा है. हाथी के लगातार मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग पहले से ही अलर्ट मोड पर है. हाथी के जोगीडीह की आबादी क्षेत्र और धमतरी-केरेगांव रेंज की ओर जाने की संभावना जताई जा रही है. हाथी के संभावित मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग ने 7 गांवों को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा है. इनमें जोगीडीह, छुही, पीपरछेड़ी, बाजारकुर्रीडीह, साल्हेभाट, सिरौदकला और कमारपारा शामिल हैं. वहीं बासीखाई, झुरातराई और भालुचुवा गांवों में भी अलर्ट जारी किया गया है. इन गांवों के ग्रामीणों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है.

जोगीडीह इलाके में भालू के दिखाई देने की सूचना सामने आने के बाद ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है. एक ही क्षेत्र में दंतैल हाथी और भालू की मौजूदगी ने वन विभाग की निगरानी भी बढ़ा दी है. वन अमले की टीम हाथी के मूवमेंट पर लगातार नजर रख रही है और ग्रामीणों को समय-समय पर इसकी जानकारी दी जा रही है.

धमतरी वन विभाग अलर्ट, ग्रामीणों को जंगल नहीं जाने की सलाह

डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने बताया कि ग्रामीणों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की है. खासकर सुबह और शाम के समय जंगल और जंगल से लगे रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है. ग्रामीणों को हाथी या भालू दिखाई देने पर उनके करीब नहीं जाने और वीडियो बनाने के लिए पीछा नहीं करने की भी हिदायत दी गई है.

वन विभाग के मुताबिक वन्यजीवों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है. हाथी किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसकी निगरानी की जा रही है. आबादी क्षेत्र की ओर हाथी के आने की संभावना को देखते हुए संवेदनशील गांवों में लोगों को सतर्क किया गया है.

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