ETV Bharat / state

टाटानगर रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों को टॉर्च और छड़ी के साथ ड्यूटी करने की सलाह, जानिए आखिर क्या है माजरा

टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास एक जंगली जानवर घूमता हुआ देखा गया. प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

wild-animal-roaming-around-tatanagar-railway-station-in-jamshedpur
रेलवे स्टेशन के पास जंगली जानवर का विचरण (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 13, 2026 at 3:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जमशेदपुर: जिले के टाटानगर रेलवे स्टेशन के यार्ड में मंगलवार रात को एक जानवर देखा गया, जिसे लोगों ने तेंदुआ समझ लिया और इससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया. ड्यूटी पर मौजूद एक रेलवे कर्मचारी ने इसका वीडियो बना लिया. हालांकि जानवर के काफी दूर होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि जानवर कौन सा है, लेकिन लोगों के बीच अफवाह फैल गई कि रेलवे स्टेशन के यार्ड में तेंदुआ घूम रहा है.

इस मामले की जानकारी मिलने के बाद टाटानगर रेलवे के अधिकारी अलर्ट हो गए और क्षेत्र में तेंदुआ की जानकारी जिला वन पदाधिकारी को दी गई. मामले में टाटानगर रेल के एआरएम समीर सौरभ ने बताया कि टाटानगर रेलवे स्टेशन यार्ड से कुछ दूरी पर एक जानवर को घूमते देखा. इस दौरान उसका वीडियो बनाया गया है, जिसमें तेंदुआ जैसा लग रहा था. हालांकि इस बात की जानकारी जिला वन पदाधिकारी को दे दी गई है.

जानकारी देते टाटानगर रेल एआरएम (ETV BHARAT)

एआरएम ने कहा कि वन विभाग की टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण कर छानबीन की है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला है. एआरएम ने बताया कि ड्यूटी के दौरान दो रेल कर्मियों को एक साथ रहने का आदेश दिया गया है. साथ ही उन्हें अपने पास टॉर्च और छड़ी रखने को कहा गया है. उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि अफवाह पर न जाए. प्रशासन और वन विभाग अलर्ट है.

वहीं, वन पदाधिकारी ने बताया कि वीडियो में जिस तरह का जानवर दिख रहा है, वो जंगली बिल्ली के जैसा है. हालांकि क्षेत्र में निगरानी की जा रही है. साथ ही लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है.

ये भी पढ़ें: लातेहार के तिलैयाडामर जंगल में बाघ की धमक! वन विभाग का अनुमान, हो सकता है तेंदुआ

बेतला नेशनल पार्क में दिखा बाघ! महिला गाइड के नेतृत्व में जंगल सफारी कर रहे थे पर्यटक

पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं छह बाघ, सेंट्रल इंडिया से झारखंड लाई जाएगी बाघिन!

TAGGED:

टाटानगर रेलवे स्टेशन
जमशेदपुर में तेंदुआ की आशंका
JAMSHEDPUR
WILD ANIMAL IN JAMSHEDPUR
LEOPARD IN JAMSHEDPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.