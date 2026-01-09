ETV Bharat / state

जंगली जानवर ने किया हिरण का शिकार, दो हफ्ते से मिल रहे इलाके में फुट मार्क

बस्तर : छत्तीसगढ़ में घने जंगलों से भरपूर बस्तर में अब बाघ की मौजूदगी के चिन्ह आबादी इलाकों में मिल रहे हैं. 10 दिन पहले बस्तर जिले के भानपुरी वन परिक्षेत्र में बाघ ने 08 मवेशियों का शिकार किया था. इसके बाद बाघ के पदचिन्ह चित्रकोट वन परिक्षेत्र में दिखे. अगले दिन जगदलपुर वन परिक्षेत्र मारेंगा में बाघ ने मवेशी का शिकार किया था.

घायल हिरण ने तोड़ा दम

अब एक बार फिर से बाघ ने हिरण का शिकार बस्तर वन परिक्षेत्र में किया है. फिलहाल वन विभाग की टीम जांच में जुटी है.भानपुरी SDO इंद्र प्रसाद बंजारे के मुताबिक बीती रात किसी जंगली जानवर ने हिरण पर हमला किया. संभवतः हिरण के शरीर में पड़े पंजे की वजह से हिरण बुरी तरह घायल हो गया.हिरण आबादी इलाके में सालेमेटा 02 जुनागुड़ा पारा के एक किसान के बाड़ी में जंगल से भागकर अपनी जान बचाने के पहुंचा. लेकिन गंभीर रूप से घायल होने की वजह से वहीं दम तोड़ दिया.