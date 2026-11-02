कवर्धा में जंगली जानवरों से दहशत, सियार ने बाइक से जा रहे ग्रामीण पर किया हमला, लोहारा में तेंदुए का आतंक
सियार के हमले से युवक घायल, ग्रामीणों ने पकड़कर किया पिंजरे में कैद, लगातार जानवरों के हमले की घटनाएं सामने आ रहीं
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 1:40 PM IST
कबीरधाम: जिले में वन्य प्राणियों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं. ताजा मामला छपरी गांव में सियार के हमले का है. देर शाम एक ग्रामीण पर सियार ने हमला कर दिया, जिससे उसके हाथों में गंभीर चोटें आई हैं. इससे पहले पिछले दिनों लोहारा वन परिक्षेत्र में तेंदुए के हमले से एक ग्रामीण घायल हो गया था.
बाइक से जा रहा था ग्रामीण
कबीरधाम जिले के छपरी गांव में देर शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बाइक से गुजर रहे एक ग्रामीण पर सियार ने अचानक हमला कर दिया. घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सियार को पकड़कर जाली में बंद कर दिया. इस घटना ने गांव में वन्य प्राणियों की मौजूदगी और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.
रविवार देर शाम सियार के हमले की सूचना मिली है. ग्रामीणों ने सियार को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया, फिलहाल प्राथमिक चेकअप के बाद वन्य प्राणी को भोरमदेव अभ्यारण्य में छोड़ दिया गया है.- वन मंडल अधिकारी निखिल अग्रवाल
लोहारा में तेंदुए का आतंक
दूसरी घटना लोहारा वन परिक्षेत्र के कुटकीपारा गांव के पास जंगल की है. यहां लकड़ी काटने गए ग्रामीण तेक राम ध्रुव पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया. हमले में उसके हाथ और कंधे पर चोटें आईं. घायल को तत्काल लोहारा उपस्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है. फिलहाल ग्रामीण की स्थिति सामान्य बताई जा रही है.
तेंदुआ पकड़ से बाहर
इधर, कवर्धा शहर के भीतर तेंदुए का वीडियो सामने आने के बाद से ही शहरवासियों में दहशत का माहौल है. जिले के अलग-अलग इलाकों में तेंदुए की मौजूदगी की सूचनाएं मिल रही हैं. वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसके लिए जाल और पिंजरे के साथ बकरी को चारे के रूप में रखकर रेस्क्यू की तैयारी की गई है, लेकिन अब तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है.