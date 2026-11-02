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कवर्धा में जंगली जानवरों से दहशत, सियार ने बाइक से जा रहे ग्रामीण पर किया हमला, लोहारा में तेंदुए का आतंक

सियार के हमले से युवक घायल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कबीरधाम: जिले में वन्य प्राणियों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं. ताजा मामला छपरी गांव में सियार के हमले का है. देर शाम एक ग्रामीण पर सियार ने हमला कर दिया, जिससे उसके हाथों में गंभीर चोटें आई हैं. इससे पहले पिछले दिनों लोहारा वन परिक्षेत्र में तेंदुए के हमले से एक ग्रामीण घायल हो गया था.

बाइक से जा रहा था ग्रामीण कबीरधाम जिले के छपरी गांव में देर शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बाइक से गुजर रहे एक ग्रामीण पर सियार ने अचानक हमला कर दिया. घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सियार को पकड़कर जाली में बंद कर दिया. इस घटना ने गांव में वन्य प्राणियों की मौजूदगी और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.