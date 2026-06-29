कटिहार में 'खूंखार' जानवर का कहर! रातभर आतंक मचाया, महिलाओं-बच्चों समेत दर्जनों पर हमला
कटिहार में एक जंगली जानवर ने महिलाओं-बच्चों समेत दर्जन लोगों पर हमला कर दिया है. वन विभाग की टीम जानवर की पहचान में जुटी है.
Published : June 29, 2026 at 9:26 AM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार के डंडखोरा थाना क्षेत्र स्थित सोती गांव में रविवार देर रात एक जंगली जानवर के हमले से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. ग्रामीणों के अनुसार यह जानवर लकड़बग्घा था, जिसने महिलाओं, बच्चों और युवकों समेत करीब एक दर्जन से अधिक लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. हालांकि पुलिस का कहना है कि यह पागल गीदड़ या सियार भी हो सकता है.
रात के अंधेरे में अचानक हमला: प्रत्यक्षदर्शी घायल युवक हर्ष कुमार राय के मुताबिक, रात में बिजली नहीं रहने के कारण कुछ युवक गांव के पास पुल पर बैठे थे. इसी दौरान एक व्यक्ति वहां पहुंचा और बताया कि शादी समारोह से लौटते समय उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया है. लोग उसकी मदद और इलाज की चर्चा ही कर रहे थे कि अचानक पीछे से आए जानवर ने युवकों पर भी हमला बोल दिया.
"रात के 10-11 बजे की घटना है. हमलोग भोज खाकर लौट रहे थे. इस दौरान कुछ बाइक वालों पर हमला किया. हमलोग उसे अस्पताल लेने की बात कर रहे थे कि इसी दौरान एक बार फिर हमला कर दिया. मेरे हाथ में जख्म हुआ है." -हर्ष कुमार राय, घायल युवक
गांव में मचा हड़कंप और उपचार: जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे. इसके बाद वह जानवर गांव में घुस गया और कई अन्य लोगों को भी अपना शिकार बना लिया. घटना में घायल लोगों को पहले डंडखोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल कई लोगों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया. घटना के बाद पूरे गांव में भय का माहौल बना है.
डंडखोरा पुलिस की त्वरित कार्रवाई: डंडखोरा थाना प्रभारी विजय कुमार महतो ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वन विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई. थाना प्रभारी ने कहा कि यह पागल गीदड़ या सियार भी हो सकता है. फिलहाल पुलिस लगातार गश्त कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. सुरक्षा को लेकर पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है.
"वन विभाग की टीम देर रात तक इलाके में सर्च अभियान चलाती रही, लेकिन जंगली जानवर को पकड़ा नहीं जा सका. वन विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है और जंगली जानवर की तलाश लगातार जारी है. ग्रामीणों से अपील की है कि किसी भी जंगली जानवर को देखने पर उसके पास जाने या भीड़ लगाने की कोशिश न करें, बल्कि तुरंत प्रशासन को सूचित करें." -विजय कुमार महतो, थाना प्रभारी, डंडखोरा
भयमुक्ति के लिए ग्रामीणों की मांग: माता-पिता बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं. शाम ढलते ही गलियां सुनसान हो जाती हैं और ग्रामीण टॉर्च व लाठियों के सहारे रातभर पहरा दे रहे हैं. गांव के लोगों का कहना है कि जब तक जंगली जानवर को पकड़ा नहीं जाता, तब तक पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना रहेगा. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द जानवर को पकड़ने की मांग की है.
ये भी पढ़ें: