सहारनपुर में पत्नी की गला रेतकर हत्या, पति ने खुद का भी गला काटा
पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, आरोपी पति कैराना का रहने वाला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 8:10 AM IST
सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर के नानौता कस्बे के मोहल्ला चाह मंजिली कोट में गुरुवार शाम सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया. एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी पति ने खुद का गला भी काट लिया. गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है. वहीं पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी पति शामली के कैराना का रहने वाला है. पुलिस हत्या के कारणों की तलाश में जुटी है.
आपको बता दें कि कस्बा नानौता निवासी गजाला पुत्री इस्लाम का निकाह 12 साल पहले इरफान पुत्र उम्रदराज शामली जनपद के कैराना का निवासी के साथ हुआ था. 21 सितंबर को गजाला की छोटी बहन की शादी हुई थी. इरफान भी साली की शादी में शामिल होने आया हुआ था. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया.
जानकारी के मुताबिक विवाद साली की शादी में दिए गए सामान को लेकर हुआ. हालांकि पुलिस ने अभी घटना के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर इरफान ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी गजाला के गले पर वार कर दिया.
गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद इरफान ने कथित तौर पर उसी हथियार से अपना गला भी काट लिया. वारदात के बाद परिवार में कोहराम मच गया. घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई.
सूचना मिलते ही नानौता पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद गजाला को मृत घोषित कर दिया, जबकि इरफान की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.
घटना की जानकारी मिलते ही थाना नानौता पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी विकास चरण ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायल इरफान को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया.
एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस वारदात के पीछे के कारणों की जांच कर रही है. शादी समारोह में मौजूद परिजनों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.
पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि दंपती के बीच पहले से किसी तरह का विवाद चल रहा था या घटना अचानक हुए विवाद के बाद हुई. फिलहाल आरोपी पति अस्पताल में भर्ती है. उसके बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद पूरे मोहल्ले में तनाव और सन्नाटा पसरा है.
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