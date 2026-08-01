ETV Bharat / state

सोशल मीडिया पर मिला प्रेमी ही बना 6 माह के मासूम का काल, हत्या कर नाले में फेंका शव, फिर प्रेमिका से बोला- सुरक्षित है बच्चा

बच्चे के पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी विशाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

Photo Credit; ETV Bharat
प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 3:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सहारनपुर : जनपद के गंगोह थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां दौलतपुर छन्नों गांव निवासी इमरान ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी शबाना सोशल मीडिया पर बने प्रेमी विशाल के साथ चली गई, जहां विशाल ने उसके 6 माह के बेटे की हत्या कर शव को मेरठ के नौचंदी क्षेत्र के एक नाले में फेंक दिया. फिलहाल पुलिस ने प्रेमी विशाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे देर रात गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़ित इमरान का कहना है कि उनकी पत्नी शबाना बेटे समीर को दवा दिलाने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी. काफी तलाश के बाद गंगोह थाने में पत्नी और बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई गई. पुलिस जांच के दौरान शबाना हापुड़ जिले के मुदाफरा गांव स्थित विशाल के घर से बरामद हुई. हालांकि उसके साथ बच्चा नहीं था.

प्रेमी बोला- दोस्त के पास सुरक्षित है बच्चा

पूछताछ में शबाना ने बताया कि कुछ महीने पहले उसकी इंस्टाग्राम पर विशाल से दोस्ती हुई थी, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई. 12 जुलाई की रात वह बेटे को लेकर मेरठ के सोहराब गेट बस अड्डे पर विशाल से मिली. विशाल ने कहा कि वह बच्चे को अपने घर नहीं ले जा सकता और उसे अपने एक दोस्त के पास छोड़ने की बात कही. करीब पांच मिनट बाद लौटकर उसने कहा कि बच्चा सुरक्षित है. इसके बाद वह शबाना को अपने साथ हापुड़ ले गया.

13 जुलाई को नाले में मिला था शव

इसी बीच 13 जुलाई को मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र की पंचशील कॉलोनी के पास एक खुले नाले से छह माह के बच्चे का शव मिला था. उस समय उसकी पहचान नहीं हो सकी थी. 29 जुलाई को इमरान नौचंदी थाने पहुंचा और तस्वीर देखकर शव की पहचान अपने बेटे समीर के रूप में की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना बताया गया. इसके बाद इमरान ने विशाल के खिलाफ बेटे की हत्या कर शव नाले में फेंकने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी. गंगोह पुलिस ने हत्या के आरोप में जीरो एफआईआर दर्ज कर ली. हालांकि घटना मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र की है, इसलिए मामले की आगे की जांच मेरठ पुलिस करेगी.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इधर पुलिस ने आरोपी प्रेमी विशाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे देर रात गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, शबाना को मामले में चश्मदीद गवाह बनाया गया है, क्योंकि आरोपी बच्चे को उसकी गोद से लेकर गया था. सीओ गंगोह शशि प्रकाश शर्मा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर जीरो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, चूंकि घटना मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र की है, इसलिए मामले की विवेचना मेरठ पुलिस द्वारा की जाएगी. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें- एटा में घर में घुसकर महिला से रेप का प्रयास, विरोध पर करंट से किया बेहोश, हत्या की कोशिश; मासूम की वजह से बची जान

TAGGED:

LOVE ON SOCIAL MEDIA
INNOCENT CHILD DEATH
LOVER ACCUSED OF MURDER
SAHARANPUR NEWS
MURDER OF CHILD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.