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सोशल मीडिया पर मिला प्रेमी ही बना 6 माह के मासूम का काल, हत्या कर नाले में फेंका शव, फिर प्रेमिका से बोला- सुरक्षित है बच्चा

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )