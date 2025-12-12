हाईकोर्ट ने कहा- अच्छी नौकरी करने वाली पत्नी, पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नौकरी शुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने का परिवार न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 9:21 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अगर कोई पत्नी अच्छी नौकरी करती है और अपना गुज़ारा करने के लिए पर्याप्त वेतन पाती है तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है.
पत्नी की सैलरी 36 हजार रुपये प्रतिमाह: गौतम बुद्ध नगर के अंकित साहा की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने परिवार न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक पति को अपनी पत्नी को सिर्फ आमदनी संतुलित करने और दोनों पक्षों के बीच बराबरी लाने के लिए 5 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया, जबकि पत्नी हर महीने 36 हजार रुपये कमाती थी.
सीनियर सेल्स कोऑर्डिनेटर है पत्नी: कोर्ट ने कहा कि पत्नी "साफ-सुथरे हाथों" से कोर्ट नहीं आई. उसने शुरू में बेरोजगार और अनपढ़ होने का दावा किया, जबकि असल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह पोस्टग्रेजुएट है और सीनियर सेल्स कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रही है. याचिका में गौतम बुद्ध नगर के परिवार न्यायालय के प्रिंसिपल जज के फ़ैसले और आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उसे पत्नी को गुज़ारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था.
पत्नी ने कोर्ट को गुमराह किया: याची के वकील का कहना था कि पत्नी (विपक्षी) ने ट्रायल कोर्ट में साफ तौर पर बेरोज़गार होने का दावा किया. हालांकि, सबूतों से पता चलता है कि वह पोस्टग्रेजुएट और वेब डिज़ाइनर है और अभी उसे हर महीने 36,000 की सैलरी मिल रही है. वकील ने कहा कि धारा 125 के तहत, पत्नी को भरण पोषण तभी दिया जा सकता है, जब वह अपना गुज़ारा करने में असमर्थ हो. लेकिन दूसरी पार्टी नंबर 2 के मामले में ऐसा नहीं था.
पति पर माता-पिता की भी ज़िम्मेदारी है: कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पत्नी को मेंटेनेंस तब दिया जा सकता है, जब वह अपना गुज़ारा करने में असमर्थ हो. हालांकि, मौजूदा मामले में पत्नी ने हर महीने 36,000 कमाने की बात मानी थी. कोर्ट ने कहा कि जिस पत्नी पर कोई और जिम्मेदारी नहीं है, उसके लिए इतनी रकम कम नहीं कही जा सकती.
पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं: इसके विपरीत, पति की अपने बूढ़े माता-पिता का गुज़ारा करने और दूसरी सामाजिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की अलग ज़िम्मेदारी होती है. कोर्ट ने कहा कि धारा 125(1)(ए) के नियम के मुताबिक, पत्नी अपने पति से कोई गुजारा भत्ता पाने की हक़दार नहीं है, क्योंकि वह एक कमाने वाली महिला है और अपना गुज़ारा कर सकती है.
यह भी पढ़ें- भारतीय रुपये का दुनिया में दबदबा, 34 देशों में हो रहा रुपये में व्यापार, कानपुर के निर्यातक बोले- अब सीधा मुनाफा मिलेगा