'गरीबी की वजह से पति को छोड़ने वाली महिला भरण-पोषण की हकदार नहीं'-इलाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट ने कहा कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रह रही है. उसने तथ्यों को छिपाकर अदालत को गुमराह किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 10:51 AM IST
प्रयागराज: हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पति को गरीबी की वजह से छोड़कर तलाक लेने वाली महिला भरण-पोषण की हकदार नहीं है. चंदौली जिले की रचना व्यास की अपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रह रही है. उसने तथ्यों को छिपाकर अदालत को गुमराह करने का भी प्रयास किया है.
याचिका में प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश चंदौली के आदेश को चुनौती दी गई थी. प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश ने याची के 125 सीआरपीसी के तहत दाखिल भरण-पोषण के आवेदन को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है.
याची के अधिवक्ता का कहना था, कि ट्रायल कोर्ट ने क्रूरता के आरोपों पर विचार नहीं किया. पत्नी के पास पति से अलग रहने का पर्याप्त कारण था. पत्नी पर दूसरी शादी करने का आरोप सही नहीं है.
दूसरी ओर पति के अधिवक्ता का कहना था, कि दोनों के बीच पंचायत में हुए समझौते के आधार पर संबंध विच्छेद हो चुका है. पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है. ग्राम प्रधान द्वारा इस संबंध में प्रमाण-पत्र भी दिया गया है.
हाईकोर्ट का कहना था, कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए रिकॉर्ड से स्पष्ट है, कि पत्नी ने अपनी मर्जी से ससुराल छोड़ा. उसका मायका अमीर था, जबकि पति गरीब परिवार से था. ससुराल छोड़ने का कोई उचित कारण नहीं बताया गया है.
पत्नी ने जो आधार कार्ड ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया, वह भी गलत था. क्योंकि उसने अपने आधार कार्ड में बाद में पति के नाम के स्थान पर पिता का नाम जुड़वाया था, इसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. प्रथम दृष्टया पत्नी ने अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया. कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है.
