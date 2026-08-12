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पति की सहमति के बिना पत्नी ने करवाया गर्भपात, कोर्ट के आदेश से 6 साल बाद मुकदमा दर्ज

हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने बताया कि कोर्ट से परिवाद में मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए हैं. कोर्ट के आदेश की पालना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका विवाह 2019 में हुआ था. शादी के बाद जीवन सब कुछ ठीक चल रहा है. उसकी पत्नी मॉर्डन खयालातों की है. शिकायत में पीड़ित ने बताया कि वर्ष 2020 के जून माह में उसे पत्नी के गर्भवती होने की जानकारी मिली.

अजमेरः जिले में पति की सहमति के बिना गर्भपात करवाना पत्नी को महंगा पड़ गया. अजमेर की हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाने में एसीजेएम कोर्ट 1 के आदेश से 6 साल बाद प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पत्नी बच्चा नहीं चाहती थीः पत्नी की सोनोग्राफी भी करवाई गई, जिसमें 6 हफ्ते का भ्रूण गर्भ में पल रहा था. पीड़ित का आरोप है कि पत्नी बच्चा नहीं चाहती थी. पत्नी के गर्भवती होने से उसे और उसके परिजनों को काफी खुशी थी, लेकिन पत्नी गर्भपात करवाने पर अड़ी हुई थी. पत्नी को समझाया भी गया, लेकिन वह नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गई. शिकायत में पीड़ित पति ने बताया कि जुलाई 2020 में पत्नी ने उसे फोन करके बताया कि पुष्कर रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में उसने अपना गर्भपात करवा लिया है. इस गर्भपात के लिए पत्नी ने उससे सहमति भी नहीं ली.

कोर्ट के आदेश से किया मुकदमा दर्जः पीड़ित का यह भी आरोप है कि पीड़िता और उसकी मां ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक से मिली भगत करके पत्नी का गर्भपात करवा दिया. पति ने इसे क्रूरता बताते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. शिकायत में पीड़ित का यह भी आरोप है कि पत्नी ने उसके खिलाफ पूर्व में दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा रखा है. थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने बताया कि एसीजेएम कोर्ट 1 के आदेश एसपी कार्यालय को मिले थे, यहां से थाने को भेजे गए हैं. पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मामले में अनुसंधान जारी है.