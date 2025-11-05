ETV Bharat / state

पत्नी ने पति को 'कागजों' में मार डाला, बीमा कंपनी से ले लिए 25 लाख बीमा राशि, 2.5 साल बाद ऐसे पकड़े गए

करीब ढाई साल बाद हुआ खुलासा, लखनऊ पुलिस ने पति-पत्नी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

लखनऊ में ठग पति-पत्नी गिरफ्तार.
लखनऊ में ठग पति-पत्नी गिरफ्तार. (Hazratganj police station)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 7:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊः राजधानी लखनऊ में ठगी का ऐसा मामला सामने आया है,जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. जिंदा रहते हुए भी पत्नी ने अपने पति को 'कागजों' में मृत घोषित कर दिया और बीमा कंपनी से लाखों रुपये ठग लिए. बीमा कंपनी की शिकायत पर हजरतगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.

थाना हजरतगंज प्रभारी विक्रम सिंह के अनुसार, अवीवा इण्डिया बीमा कम्पनी के अधिकारी संदीप मधुकर ने 9 अक्टूबर को तहरीर दी थी. तहरीर में बताया गया था कि मूल रूप से रायबरेली व वर्तमान में सीतापुर रोड जानकीपुरम लखनऊ निवासी रविशंकर के नाम पर एक बीमा पालिसी कराई गयी थी. जिसकी बीमा राशि 25 लाख रुपये थी. 21 अप्रैल 2023 को पत्नी केश कुमारी ने बीमा कम्पनी को बताया कि उनके पति रविशंकर का निधन 9 अप्रैल 2023 को हो गया है. उन्हें पालिसी का भुगतान कर दिया जाये. केश कुमारी ने मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज कम्पनी में जमा किये. जांच पड़ताल के बाद कंपनी ने बीमा स्वीकृत कर लिया और नेफ्ट के जरिेये 25 लाख केश कुमारी के खाते में भेज दिये गये.

बाद में कंपनी ने आंतरिक जांच शुरू की तो पता चला कि केश कुमारी के पति रविशंकर जिन्दा हैं. केश कुमारी व रविशंकर ने मिलकर कम्पनी के साथ धोखाधड़ी की है. तहरीर के आधार पर हजरतंगज थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गयी. हजरतगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार को दोनों आरोपियो को थाने में बुलाकर पूछताछ की गयी. जिसमें दोनो ने अपना अपराधा स्वीकर कर लिया. इसके बाद पति-पत्नी को को गिरफ्तार कर लिया है.

इसे भी पढ़ें-सावधान! दीपावली ऑफर और वाउचर से हो रही ठगी, टारगेट पर व्यापारी ट्रांसपोर्टर और डॉक्टर

TAGGED:

HUSBAND DECLARED DEAD FOR MONEY
FRAUD WITH INSURANCE COMPANY
HUSBAND AND WIFE ARRESTED LUCKNOW
लखनऊ में बीमा राशि ठगी
INSURANCE FRAUD LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.