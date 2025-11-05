ETV Bharat / state

पत्नी ने पति को 'कागजों' में मार डाला, बीमा कंपनी से ले लिए 25 लाख बीमा राशि, 2.5 साल बाद ऐसे पकड़े गए

लखनऊः राजधानी लखनऊ में ठगी का ऐसा मामला सामने आया है,जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. जिंदा रहते हुए भी पत्नी ने अपने पति को 'कागजों' में मृत घोषित कर दिया और बीमा कंपनी से लाखों रुपये ठग लिए. बीमा कंपनी की शिकायत पर हजरतगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.

थाना हजरतगंज प्रभारी विक्रम सिंह के अनुसार, अवीवा इण्डिया बीमा कम्पनी के अधिकारी संदीप मधुकर ने 9 अक्टूबर को तहरीर दी थी. तहरीर में बताया गया था कि मूल रूप से रायबरेली व वर्तमान में सीतापुर रोड जानकीपुरम लखनऊ निवासी रविशंकर के नाम पर एक बीमा पालिसी कराई गयी थी. जिसकी बीमा राशि 25 लाख रुपये थी. 21 अप्रैल 2023 को पत्नी केश कुमारी ने बीमा कम्पनी को बताया कि उनके पति रविशंकर का निधन 9 अप्रैल 2023 को हो गया है. उन्हें पालिसी का भुगतान कर दिया जाये. केश कुमारी ने मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज कम्पनी में जमा किये. जांच पड़ताल के बाद कंपनी ने बीमा स्वीकृत कर लिया और नेफ्ट के जरिेये 25 लाख केश कुमारी के खाते में भेज दिये गये.