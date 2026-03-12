ETV Bharat / state

मोबाइल चलाने से रोका तो पत्नी ने पति पर फेंका खौलता दूध, दोनों ओर से क्रॉस FIR दर्ज

मंडी: मोबाइल की लत कितनी खतरनाक हो चुकी है, इसका अंदाजा आप हिमाचल प्रदेश से आई खबर एक खबर से लगा सकते हैं. दरअसल, मंडी जिले में एक पति ने पत्नी को मोबाइल चलाने से क्या रोका, पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा. दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में पत्नी ने खौलता हुआ दूध पति के ऊपर फेंक दिया. जिससे पति झुलस गया. जिसका अस्पताल में इलाज कराया गया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले का संज्ञान लिया. घायल पति की शिकायत के आधार पर हटली पुलिस थाना में पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर किया गया है. वहीं, मामले में आरोपी पत्नी ने भी पति के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाई है.

पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ये घटना मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के अंतर्गत आने वाले जनमण गांव की है. जहां मोबाइल को लेकर पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. गुस्से में आई पत्नी ने अपने पति पर उबलता हुआ दूध फेंक दिया, जिससे वह करीब 15 प्रतिशत तक झुलस गया. घटना के बाद घायल व्यक्ति को तुरंत उपचार के लिए नागरिक अस्पताल बलद्वाड़ा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया. डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई.

पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया, 'घर में उसकी पत्नी काफी देर से मोबाइल फोन चला रही थी तो मैंने पत्नी को मोबाइल कम इस्तेमाल करने को कहा, जिस पर उसने बहस शुरू कर दी. धीरे-धीरे दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते यह मामूली विवाद बढ़ता चला गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई. इसी दौरान गुस्से में आई पत्नी ने रसोई में रखा उबलता हुआ दूध पति के ऊपर फेंक दिया'.

वहीं, उबलता दूध पड़ने से पति के चेहरे का कुछ हिस्सा, छाती और पेट झुलस गया. अचानक हुए इस घटनाक्रम से घर में अफरा-तफरी मच गई. पति के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और तुरंत उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने उसका इलाज किया और उसकी स्थिति को फिलहाल खतरे से बाहर बताया है.