मोबाइल चलाने से रोका तो पत्नी ने पति पर फेंका खौलता दूध, दोनों ओर से क्रॉस FIR दर्ज
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मोबाइल को लेकर हुए विवाद में पत्नी ने पति को गर्म दूध से जलाया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 2:26 PM IST
मंडी: मोबाइल की लत कितनी खतरनाक हो चुकी है, इसका अंदाजा आप हिमाचल प्रदेश से आई खबर एक खबर से लगा सकते हैं. दरअसल, मंडी जिले में एक पति ने पत्नी को मोबाइल चलाने से क्या रोका, पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा. दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में पत्नी ने खौलता हुआ दूध पति के ऊपर फेंक दिया. जिससे पति झुलस गया. जिसका अस्पताल में इलाज कराया गया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले का संज्ञान लिया. घायल पति की शिकायत के आधार पर हटली पुलिस थाना में पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर किया गया है. वहीं, मामले में आरोपी पत्नी ने भी पति के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाई है.
पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ये घटना मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के अंतर्गत आने वाले जनमण गांव की है. जहां मोबाइल को लेकर पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. गुस्से में आई पत्नी ने अपने पति पर उबलता हुआ दूध फेंक दिया, जिससे वह करीब 15 प्रतिशत तक झुलस गया. घटना के बाद घायल व्यक्ति को तुरंत उपचार के लिए नागरिक अस्पताल बलद्वाड़ा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया. डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई.
पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया, 'घर में उसकी पत्नी काफी देर से मोबाइल फोन चला रही थी तो मैंने पत्नी को मोबाइल कम इस्तेमाल करने को कहा, जिस पर उसने बहस शुरू कर दी. धीरे-धीरे दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते यह मामूली विवाद बढ़ता चला गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई. इसी दौरान गुस्से में आई पत्नी ने रसोई में रखा उबलता हुआ दूध पति के ऊपर फेंक दिया'.
वहीं, उबलता दूध पड़ने से पति के चेहरे का कुछ हिस्सा, छाती और पेट झुलस गया. अचानक हुए इस घटनाक्रम से घर में अफरा-तफरी मच गई. पति के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और तुरंत उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने उसका इलाज किया और उसकी स्थिति को फिलहाल खतरे से बाहर बताया है.
एसपी मंडी विनोद कुमार ने कहा, 'मामले की गहनता से जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इस घटना के बाद इलाके में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है'.
वहीं, मामले में आरोपी पत्नी ने भी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. पत्नी ने पति के खिलाफ शराब पीकर मारपीट करने और चाकू से धमकाने का आरोप लगाया है. पीड़िता ने पुलिस को बताया, 'उसका पति अक्सर शराब के नशे में घर आता है और उसके साथ मारपीट करने के साथ-साथ गाली-गलौज भी करता है. बीते 10 मार्च की शाम करीब 8 बजे उसके पति ने शराब के नशे में उसके साथ फिर से झगड़ा किया. इस दौरान उसने महिला के सिर पर चाकू रखकर उसे डराया-धमकाया और मारपीट की. घटना के दौरान उसके कपड़े भी फट गए'.
वहीं, महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. महिला ने अपने पति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया, 'पुलिस ने मामले में दोनों ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
ये भी पढ़ें: 'मौत से खेल' रहे स्कूली बच्चे का वीडियो वायरल, थोड़ी सी चूक का होता बुरा अंजाम