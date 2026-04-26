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पीलीभीत: प्रेम प्रसंग का लगाया आरोप तो गुस्साई पत्नी ने पति पर फेंका तेजाब, हालत गंभीर

हेमंत का आरोप है कि शहर कोतवाल ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें ही थाने में बैठाया और शांति भंग में चालान कर दिया

(IANS)
प्रतीकात्मक तस्वीर ((IANS))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 8:47 PM IST

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पीलीभीत : पीलीभीत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के खैरुल्लाह शाह मोहल्ले में एक पत्नी ने अपने ही पति पर तेजाब फेंक दिया, जिससे पति गंभीर रूप से झुलस गया है, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार पीड़ित हेमंत की शादी साल 2020 में लखीमपुर की रहने वाली शिल्पी के साथ हुई थी. आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही हेमंत को अपनी पत्नी पर अवैध संबंध को लेकर शक होने लगा. जब हेमंत ने अवैध संबंध का आरोप लगाया तो पत्नी नाराज हो गई और फिर दोनों में विवाद शुरू हो गया. हेमंत का दावा है कि ससुराल पक्ष ने उन पर 2025 में दहेज का झूठा केस दर्ज करा दिया. उसके बाद पत्नी अपना सामान लेकर मायके चली गई.

उसके बाद हेमंत ने कोर्ट में तलाक का मुकदमा दायर किया, जिसका नोटिस फरवरी 2026 में पत्नी को मिला. आरोप है कि उसके बाद पत्नी ने कई बार घर में घुसने का प्रयास किया है. हेमंत का कहना है कि शहर कोतवाल ने उनकी मदद करने के बजाय उल्टा उन्हें ही थाने में बैठाया और शांति भंग में चालान कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की शह पर ही पत्नी जबरन ताला तोड़कर घर में घुसी थी.

वहीं, पत्नी शिल्पी पर यह भी आरोप है कि वह रविवार को लखीमपुर से पीलीभीत पहुंचीं और घर के बाहर हंगामा किया, स्कूटी तोड़ दी, उसके बाद जबरन घर के अंदर दाखिल हो गईं. घर के भीतर विवाद बढ़ा और शिल्पी ने हेमंत पर तेजाब से हमला कर दिया. इस घटना में पत्नी भी मामूली रूप से घायल हुई है. इस मामले में शहर कोतवाल सत्येंद्र कुमार ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया है. उनका कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. आरोपी महिला, पुलिस की निगरानी में अस्पताल में भर्ती है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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