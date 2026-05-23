पत्नी पर किए ताबड़तोड़ चाकुओं से वार, हुई मौत, पति भी गभीर रूप से हुआ घायल
किसी विवाद को लेकर पति आक्रोशित हो गया और पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए.
Published : May 23, 2026 at 3:55 PM IST
बालोतरा: जिले के सिवाना कस्बे में शनिवार दोपहर पति-पत्नी के बीच हुए विवाद में पति ने पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे पत्नी की मौत हो गई. वहीं विवाद के दौरान पति ने चाकू से अपने गले पर भी वार कर खुद को घायल कर लिया. गम्भीर हालत में डॉक्टरों ने युवक को बालोतरा रेफर कर दिया.
थानाधिकारी ने बताया कि पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद की घटना को लेकर सूचना मिली थी. जिस पर मौके पर पहुंचे, दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया. विवाद में नरेश कुमार की पत्नी कांता की मौत हो गई. घटना के कारणों को लेकर बताया कि परिजनों की रिपोर्ट ओर जांच के बाद ही बताया जा सकेगा. पुलिस ने कांता के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है.
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घटना सिवाना कस्बे के जीनगरों के मौहल्ला की है. बताया जा रहा है कि समदड़ी निवासी नितेश कुमार अपने ससुराल में आकर पियर में रह रही अपनी पत्नी कांता से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. पति नितेश कुमार ने कांता को घर से बाहर बुला कर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए जिससे कांता गम्भीर रूप से घायल हो गई. पति ने भी अपने गले पर चाकू से वार कर लिया, जिससे वह भी गंभीर घायल हो गया. ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को उप जिला अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने कांता को मृत घोषित कर दिया ओर पति नितेश कुमार की गंभीर हालत को देखते हुए बालोतरा रेफर कर दिया. वहीं घटना की सूचना मिलने पर सिवाना थाना अधिकारी चंद्रसिंह ने मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली.