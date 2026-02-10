भाई की शादी के लिए बहन ने पति के घर ही डाल दी डाका, उड़ा दिए 25 लाख के जेवरात, जाने कैसे हुआ खुलासा
पत्नी ने लूट की झूठी साजिश रच पति के घर से लूट लिए लाखों के जेवरात
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 7:17 PM IST
बिजनौर: जिले से एक चौकाने वाली घटना सामने आई है. शादी शुदा महिला ने अपने भाई की शादी के लिए मां और भाई से मिलकर पति के घर में ही लूट की साजिश रच डाली और 25 लाख के जेवरात लूटकर फरार हो गए. पुलिस ने जांच के आधार पर महिला और उसकी मां सहित भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र के गांव मंडोरा जट में 7 फरवरी को एक लूट की सूचना पुलिस को मिली. पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में दावा किया गया था कि दिनदहाड़े एक पुरुष और महिला घर में घुसकर अलमारी के ताले तोड़, बहू शिवानी पर चाकू से हमला कर 25 लाख के जेवरात लूटकर फरार हो गए. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हरकत में आई और मौके का निरीक्षण कर तत्काल जांच शुरू कर दी.
पुलिस ने कथित पीड़िता शिवानी से पूछताछ की, तो शिवानी के बयानों पर शक हुआ. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल और घटना स्थल की बारीकी से जांच के बाद जब शिवानी से सख्ती से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई. शिवानी ने पुलिस को बताया कि कोई बाहरी लुटेरा नहीं आया था, बल्कि उसने खुद ही घर में चोरी की और बचने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी, इतना ही नहीं, खुद को पीड़ित साबित करने के लिए उसने चाकू से अपनी गर्दन पर हल्की चोट भी बनाई, ताकि मामला वास्तविक लगे.
पुलिस जांच में यह भी पता चला कि चोरी किए गए आभूषणों को छिपाने के लिए शिवानी ने अपने भाई गोलू उर्फ पंकज और मां संजो देवी की मदद ली. जेवरातों को गांव से बाहर गन्ने के खेत में छिपाया गया, ताकि किसी को भनक न लगे. पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि यह पूरी योजना भाई की शादी के लिए जेवरात जुटाने के उद्देश्य से बनाई गई थी. पुलिस टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर घर और खेत सहित अन्य स्थानों से चोरी किए गए सभी आभूषण, घटना में इस्तेमाल चाकू, अलमारी तोड़ने के लिए लोहे का रॉड और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है.
एसपी अभिषेक झा ने बताया कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
