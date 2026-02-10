ETV Bharat / state

भाई की शादी के लिए बहन ने पति के घर ही डाल दी डाका, उड़ा दिए 25 लाख के जेवरात, जाने कैसे हुआ खुलासा

बिजनौर: जिले से एक चौकाने वाली घटना सामने आई है. शादी शुदा महिला ने अपने भाई की शादी के लिए मां और भाई से मिलकर पति के घर में ही लूट की साजिश रच डाली और 25 लाख के जेवरात लूटकर फरार हो गए. पुलिस ने जांच के आधार पर महिला और उसकी मां सहित भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र के गांव मंडोरा जट में 7 फरवरी को एक लूट की सूचना पुलिस को मिली. पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में दावा किया गया था कि दिनदहाड़े एक पुरुष और महिला घर में घुसकर अलमारी के ताले तोड़, बहू शिवानी पर चाकू से हमला कर 25 लाख के जेवरात लूटकर फरार हो गए. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हरकत में आई और मौके का निरीक्षण कर तत्काल जांच शुरू कर दी.



पुलिस ने कथित पीड़िता शिवानी से पूछताछ की, तो शिवानी के बयानों पर शक हुआ. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल और घटना स्थल की बारीकी से जांच के बाद जब शिवानी से सख्ती से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई. शिवानी ने पुलिस को बताया कि कोई बाहरी लुटेरा नहीं आया था, बल्कि उसने खुद ही घर में चोरी की और बचने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी, इतना ही नहीं, खुद को पीड़ित साबित करने के लिए उसने चाकू से अपनी गर्दन पर हल्की चोट भी बनाई, ताकि मामला वास्तविक लगे.