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दिल्ली के होटल में पत्नी की चाकू मारकर हत्या, पति ने भी जान देने की कोशिश की; छह महीने पहले हुई थी शादी

पुलिस के अनुसार मृतका की उम्र करीब 28 वर्ष है, जबकि आरोपी पति की पहचान प्रकाश सिंह (29) के रूप में हुई है. दोनों की शादी करीब छह महीने पहले हुई थी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्रकाश सिंह राजस्थान के फलौदी का रहने वाला है और वहां चाय की दुकान चलाता है. शादी के बाद दोनों करीब एक महीने तक राजस्थान में साथ रहे थे. इसके बाद महिला दिल्ली आ गई और यहां एक ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी.

डीसीपी नॉर्थ निहारिका भट्ट ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि युवक ने ही महिला पर चाकू से हमला किया था. चाकू के वार से महिला की मौत हो गई. इसके बाद युवक ने खुद भी जान देने की कोशिश की. शुरुआती जांच में पता चला कि युवक ने कोई जहरीला पदार्थ खाया था. हालांकि उसने कौन सा पदार्थ खाया और उसकी मात्रा कितनी थी, इसकी जांच की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक गुरुवार सुबह लाहौरी गेट थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में एक पुरुष व महिला बेहोशी की हालत में पड़े हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. होटल के कमरे में एक महिला गंभीर हालत में मिली, जिसके शरीर पर चाकू से किए गए कई वार के निशान थे. वहीं, उसके साथ एक युवक भी बेहोशी की हालत में मिला. दोनों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि युवक का इलाज चल रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली के लाहौरी गेट थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में गुरुवार सुबह एक महिला की चाकू मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. महिला के साथ होटल के कमरे में मौजूद उसके पति ने भी जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की. होटल कर्मचारियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को बेहोशी की हालत में पाया. महिला को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि उसका पति उपचाराधीन है. पुलिस की शुरुआती जांच में मामला हत्या के बाद जान देने की कोशिश का प्रतीत हो रहा है.

जांच में यह भी सामने आया है कि प्रकाश सिंह एक दिन पहले ही राजस्थान के फलौदी से दिल्ली आया था. दिल्ली आने के बाद उसने होटल प्रिंस में कमरा बुक किया था. पुलिस के मुताबिक होटल के कमरे में दोनों के बीच किसी पारिवारिक विवाद को लेकर कहासुनी हुई. इसी विवाद के बाद प्रकाश सिंह ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद प्रकाश सिंह ने भी जान देने की कोशिश की. पुलिस अभी इस घटना के पीछे की असल वजह व विवाद की प्रकृति का पता लगाने में जुटी है.

डीसीपी नॉर्थ निहारिका भट्ट ने कहा कि घटना आज सुबह की है और जांच अभी शुरुआती चरण में है. फिलहाल हत्या के पीछे का स्पष्ट मोटिव सामने नहीं आया है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था और ऐसी क्या परिस्थिति बनी जिसके बाद प्रकाश सिंह ने यह कदम उठाया.

होटल कर्मचारियों से भी पूछताछ

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से फिलहाल कोई नोट नहीं मिला है. पुलिस होटल के कमरे की जांच करने के साथ-साथ वहां मौजूद साक्ष्यों को जुटा रही है. इसके अलावा होटल कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि दोनों होटल में कब पहुंचे, उनके बीच किसी तरह का विवाद हुआ था या नहीं और घटना से पहले कमरे में क्या हुआ था.

डीसीपी ने बताया कि आरोपी पति फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत ऐसी होने के बाद कि वह पुलिस को बयान दे सके, उससे पूछताछ की जाएगी. उसके बयान से घटना के पीछे की परिस्थितियों व कथित पारिवारिक विवाद की वजह सामने आने की उम्मीद है. पुलिस उसके राजस्थान व दिल्ली से जुड़े बैकग्राउंड की भी जानकारी जुटा रही है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि महिला के दिल्ली आने और ब्यूटी पार्लर में काम करने के बाद पति-पत्नी के रिश्ते में किसी तरह का विवाद चल रहा था या नहीं. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों के बीच पहले से कोई विवाद था या होटल में मुलाकात के दौरान ही किसी बात को लेकर स्थिति बिगड़ी.

घटना के बाद पुलिस ने होटल के कमरे को जांच के दायरे में लेते हुए वहां से जरूरी साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं. चाकू और जहरीले पदार्थ से जुड़े साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से महिला की मौत की वजह और चाकू के वार से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आएगी. वहीं अस्पताल में भर्ती प्रकाश सिंह की मेडिकल जांच के जरिए यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसने किस तरह का जहरीला पदार्थ खाया था.

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