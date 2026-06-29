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आनंद विहार में चाकू गोदकर पत्नी की हत्या, लखनऊ से चाकू खरीदकर लाया था दिल्ली; पति गिरफ्तार

कड़कड़डूमा गांव के एक कमरे में खून से लथपथ मिली लाश ( ETV Bharat )

पुलिस के अनुसार, 28 जून को सूचना मिली कि कड़कड़डूमा गांव के एक कमरे में महिला खून से लथपथ पड़ी है. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि 30 वर्षीय महिला की कई चाकू के वार से मौत हो चुकी थी. क्राइम टीम और एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा जिले के आनंद विहार थाना क्षेत्र के कड़कड़डूमा गांव में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने कुछ ही घंटों में मामला सुलझा लिया. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी हत्या की पूरी साजिश रचकर लखनऊ से चाकू खरीदकर दिल्ली पहुंचा था.

लखनऊ की रहने वाली थी मृतिका

जांच में पता चला कि मृतका मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली थी और नोएडा में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी. वह इन दिनों अपनी जेठानी के घर कड़कड़डूमा गांव में रह रही थी. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी पति अनुज जोशी पहले लखनऊ में चाकू खरीदकर बस से दिल्ली आया. 28 जून की सुबह करीब 5:40 बजे वह कमरे में पहुंचा, जहां महिला सो रही थी. उसने उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. वारदात के बाद आरोपी ने चाकू को प्लास्टिक के बैग में छिपाकर कमरे में ही रख दिया. घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से पुलिस ने आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया. उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया.

शाहदरा डीसीपी ने दी मामले की जानकारी: डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि पुलिस ने हत्या के मामले का कुछ ही घंटों में खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया है और मामले के सभी पहलुओं की जांच जारी है.

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