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दिल्ली में बाइक पार्किंग को लेकर विवाद: महिला की चाकू घोंपकर हत्या, पति की हालत गंभीर

पार्किंग विवाद को लेकर नाबालिग और दूसरे आरोपी ने महिला और उसके पति पर चाकू से हमला बोल दिया.

पार्किंग विवाद को लेकर विवाद में हत्या
पार्किंग विवाद को लेकर विवाद में हत्या (File Photo)
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By PTI

Published : June 22, 2026 at 10:41 AM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मोटरसाइकिल पार्किंग को लेकर विवाद में एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी और उसके पति पर भी चाकू से हमला किया, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस मामले में पुलिस जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बिंदापुर थाना पुलिस को शनिवार दोपहर 2:50 बजे सूचना मिली थी. फोन करने वाले ने बताया कि 'दो-तीन लड़कों' ने उसकी बेटी और दामाद के पेट में चाकू घोंप दिया है. पुलिस जब तक मौके पर पहुंची तब तक घायलों को दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल ले जाया जा चुका था.

पति सफदरजंग अस्पताल में भर्ती

पुलिस ने बताया कि अस्पताल में चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. उसके पति को भी चाकू मारा गया था और उसे बेहतर इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल भेजा गया.

एक आरोपी नाबालिग भी

शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर दंपती का अपने पड़ोसियों से झगड़ा हुआ. झगड़ा बढ़ने पर महिला व उसके पति को चाकू मार दिया गया. पुलिस ने हमलावरों की पहचान 40 वर्षीय पप्पू और एक नाबालिग के तौर पर की है. दोनों उसी इलाके के रहने वाले हैं. पप्पू को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि नाबालिग का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं.

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