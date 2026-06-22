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दिल्ली में बाइक पार्किंग को लेकर विवाद: महिला की चाकू घोंपकर हत्या, पति की हालत गंभीर

पार्किंग विवाद को लेकर विवाद में हत्या ( File Photo )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मोटरसाइकिल पार्किंग को लेकर विवाद में एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी और उसके पति पर भी चाकू से हमला किया, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस मामले में पुलिस जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बिंदापुर थाना पुलिस को शनिवार दोपहर 2:50 बजे सूचना मिली थी. फोन करने वाले ने बताया कि 'दो-तीन लड़कों' ने उसकी बेटी और दामाद के पेट में चाकू घोंप दिया है. पुलिस जब तक मौके पर पहुंची तब तक घायलों को दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल ले जाया जा चुका था.

पति सफदरजंग अस्पताल में भर्ती

पुलिस ने बताया कि अस्पताल में चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. उसके पति को भी चाकू मारा गया था और उसे बेहतर इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल भेजा गया.