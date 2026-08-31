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पत्नी ने पति को मारा थप्पड़, बदले में देवर ने साली को मारी गोली, मौत

कानपुर में पति को थप्पड़ मारने का बदला; घर में घुसकर बीच-बचाव कर रही साली को देवर ने मारी गोली, मौत

पत्नी ने पति को मारा थप्पड़
पत्नी ने पति को मारा थप्पड़ (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 8:08 AM IST

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कानपुर: कैंट थाना क्षेत्र के शक्ति चौराहे के पास में पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. रविवार शाम करीब 7:50 बजे हुई इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई. पुलिस ने आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

घटना के संबंध में मृतका की बहन सरोजनी निषाद ने बताया कि उसकी शादी साल 2020 में उन्नाव के कल्लूपुरवा गंगाघाट निवासी संतोष के साथ हुई थी. सरोजनी के अनुसार, ससुराल पक्ष के लोगों के साथ विवाद के कारण वह पिछले दो साल से मायके में रह रही थी और दोनों के बीच साल 2024 से अदालत में मामला विचाराधीन है.

सरोजनी ने मुताबिक रविवार शाम करीब 5 बजे उसका पति संतोष मायके आया था, जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था. विवाद के दौरान सरोजनी ने संतोष को तमाचा मार दिया था, जिसके बाद वह धमकी देकर वहां से चला गया था. इसके करीब दो घंटे बाद संतोष का भाई विनोद, अपने पारिवारिक भाई अंशू, अजय और दो अन्य अज्ञात युवकों के साथ दो बाइकों पर सवार होकर वहां पहुंचा.

सरोजनी के अनुसार, आरोपियों ने घर के बाहर हंगामा करते हुए पूछा कि उनके भाई को तमाचा किसने मारा है. इस दौरान बीच-बचाव करने आई सरोजनी की छोटी बहन चांदनी निषाद (30) ने विरोध किया. इसी बीच विनोद ने तमंचा निकालकर चांदनी को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गए.

परिजनों घायल चांदनी को बिरहाना रोड स्थित केपीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतका की एक 3 वर्षीय बेटी है, जिसके सामने उसकी मां को गोली मारी गई. सूचना मिलने पर कैंट पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य संकलित किए.

थाना प्रभारी अरविंद कुमार राय ने बताया कि कि शुरुआती जांच में पति-पत्नी के विवाद के चलते बदला लेने की बात सामने आई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

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