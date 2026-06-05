ETV Bharat / state

मथुरा में पत्नी की गोली मारकर की हत्या, पति की भी मौत

सूर्य नगर कॉलोनी का मामला, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

wife shot dead in mathura husband also dies
मथुरा में पत्नी की गोली मारकर की हत्या, पति की भी मौत. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 10:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा: गुरुवार की देर रात हाईवे थाना क्षेत्र सूर्य नगर कॉलोनी में पति-पत्नी में हुए विवाद को लेकर पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और बाद में खुद को गोली मार ली उपचार के दौरान पति की भी हुई मौत दोनों में कहां सनी को लेकर हुआ था विवाद घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए और मामले की जांच में जुटी।

हाईवे थाना क्षेत्र सूर्य नगर कॉलोनी में 27 वर्षीय मिथुन का पत्नी पोखन 23 वर्षीय के साथ गुरुवार की शाम को अचानक कहासुनी को लेकर विवाद हो गया.दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मिथुन ने तमंचे से अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. बाद में खुद को भी गोली मार ली. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मिथुन को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया लेकिन डॉक्टरों ने मिथुन को मृत घोषित कर दिया

5 वर्ष पहले लव मैरिज हुई थी: झांसी की रहने वाले 27 वर्षीय मिथुन फेसबुक पर पोखन के साथ दोस्ती हुई और धीरे-धीरे 2021 में दोनों ने मिलकर शादी कर ली. पोखन मध्य प्रदेश के दतिया बसई गांव कन्धारी की रहने वाली थी. मिथुन ओर पोखन मथुरा आकर किराए के मकान में रह रहे थे.

रात में हुआ था विवाद: मिथुन और पोखन के बीच कुछ कहासुनी के लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता ही चला गया तभी अचानक कमरे में गोली की आवाज सुनते ही मकान मालिक मिथुन के मकान की तरफ आए तो देखा मिथुन की पत्नी का शब जमीन पर पड़ा है और मिथुन के शरीर से खून बह रहा था घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है.

एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया हाईवे थाना क्षेत्र इलाके की कॉलोनी में गोली चलने की आवाज की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी की गयी कि पति पत्नी में हुए विवाद को लेकर गोली चली है. मौके पर मिथुन की पत्नी की मौत हो गई और उपचार के दौरान मिथुन को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. पारिवारिक विवाद के चलते पति-पत्नी में झगड़ा हुआ था. दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. मामले की जांच की जा रही है.

ये भी पढे़ंः नए कलेवर में दिखेंगी काशी की प्रसिद्ध गलियां; उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का मकान बनेगा म्यूजियम

TAGGED:

MATHURA TODAY NEWS
मथुरा न्यूज
MATHURA LATEST NEWS
MATHURA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.