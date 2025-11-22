रामपुर में मामूली विवाद के बाद पत्नी की गोली मारकर हत्या; तमंचा लेकर छत पर चढ़ा पति, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा
पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्जकर लिया गया है.
रामपुर : थाना सैफनी में शनिवार को महिला की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक पति ने मामूली विवाद में पत्नी को गोली मार दी. उसके बाद तमंचा लेकर छत पर चढ़ गया. कई घंटे की मशक्कत के बाद हत्या आरोपी पति को पुलिस ने उतारा और गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मुकदमा दर्जकर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.
पुलिस के मुताबिक, जनपद रामपुर के थाना सैफनी अंतर्गत रायपुर गांव निवासी रामवीर की शादी 14 साल पहले शीला के साथ हुई थी. महिला के तीन बच्चे हैं. किसी बात पर रामवीर का अपनी पत्नी शीला से विवाद हो गया था. आरोप है कि शनिवार को पति रामवीर ने तमंचा निकाल कर पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई. घटना के बाद आरोपी पति तमंचा लेकर छत पर चढ़ गया. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि थाना सैफनी का रायपुर का मजरा निवासी रामवीर ने अपनी पत्नी की गोली मार कर हत्या कर दी. इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है. अभियुक्त घटना करने के बाद एक छत पर चढ़ गया था. उसे सावधानीपूर्वक छत से उतार लिया गया और उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या की वजह उसकी पत्नी से विवाद बताया जा रहा है.
