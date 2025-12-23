ETV Bharat / state

पति के साथ विवाद में पत्नी ने घर में लगाई आग, गांव के 3 मकान खाक, 4 महिलाएं गिरफ्तार

कुल्लू अग्निकांड ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. दरअसल जिले की मणिकर्ण घाटी के डढेई गांव में आग लगने के कारण 2 मकान जलकर राख हो गए. इसके साथ ही वहां पर देवता का भंडारण भी जल गया. जिसके बाद कुल्लू पुलिस ने इस मामले को लेकर छानबीन शुरू की. अब पुलिस ने मामले में एक महिला और उसके तीन अन्य रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है. इन लोगों पर आग लगाने का आरोप है. आरोपी पुलिस रिमांड पर एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि डढेई गांव के अग्निकांड मामले में कुल्लू पुलिस की टीम ने छानबीन पूरी करने के बाद आरोपी पुष्पा देवी, भुवनेश्वरी, पूनम और खुशबू को गिरफ्तार किया है. वहीं, अब पुलिस महिला से पूछताछ में जुट गई है कि आखिर किन कारणों के चलते महिला ने मकान में आग लगाई थी. इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया. जहां अब अदालत ने चारों आरोपियों को 24 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में भेजा है. "चारों महिलाओं को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है. महिलाओं से सख्ती से पूछताछ की जा रही है कि आखिर उन्होंने किन कारणों के चलते इस घटना को अंजाम दिया है. पुलिस इस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है." - मदन लाल कौशल, एसपी कुल्लू