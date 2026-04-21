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7 साल से अलग रह रही पत्नी को बातचीत के लिए बुलाकर की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार

जयपुर: राजधानी जयपुर में टांटियावास टोल प्लाजा के पास स्थित रेलवे अंडरपास के करीब अज्ञात महिला का शव मिलने के मामले का पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार किया है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि महिला आपसी विवाद के चलते पिछले 7 साल से पति को छोड़कर पीहर में रह रही थी. पति ने बातचीत के बहाने उसे बुलाकर उसकी हत्या कर दी और अपने घर चला गया. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि महिला की पहचान मीनू शर्मा के रूप में हुई. पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके पति सतीश शर्मा को गिरफ्तार किया है.

सुनसान जगह पड़ा था शव: उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल को टांटियावास टोल प्लाजा के पास सुनसान जगह महिला का शव मिलने की जानकारी मिली थी. चौमूं थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया. शव के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था. पुलिस महिला की पहचान के प्रयास में जुटी थी. इस बीच धोबलाई निवासी कैलाशचंद ने गोविंदगढ़ थाने में सूचना दी कि उसकी बहन मीनू शर्मा 19 अप्रैल को कपड़े खरीदने घर से निकली थी और घर नहीं पहुंची. उन्होंने शव की शिनाख्त की.