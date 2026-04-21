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7 साल से अलग रह रही पत्नी को बातचीत के लिए बुलाकर की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार

टांटियावास टोल प्लाजा के पास अंडरपास में महिला का शव मिलने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया.

Accused of murdering his wife
पत्नी की हत्या का आरोपी (Courtesy - Jaipur police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 21, 2026 at 5:25 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में टांटियावास टोल प्लाजा के पास स्थित रेलवे अंडरपास के करीब अज्ञात महिला का शव मिलने के मामले का पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार किया है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि महिला आपसी विवाद के चलते पिछले 7 साल से पति को छोड़कर पीहर में रह रही थी. पति ने बातचीत के बहाने उसे बुलाकर उसकी हत्या कर दी और अपने घर चला गया. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि महिला की पहचान मीनू शर्मा के रूप में हुई. पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके पति सतीश शर्मा को गिरफ्तार किया है.

सुनसान जगह पड़ा था शव: उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल को टांटियावास टोल प्लाजा के पास सुनसान जगह महिला का शव मिलने की जानकारी मिली थी. चौमूं थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया. शव के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था. पुलिस महिला की पहचान के प्रयास में जुटी थी. इस बीच धोबलाई निवासी कैलाशचंद ने गोविंदगढ़ थाने में सूचना दी कि उसकी बहन मीनू शर्मा 19 अप्रैल को कपड़े खरीदने घर से निकली थी और घर नहीं पहुंची. उन्होंने शव की शिनाख्त की.

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सीसीटीवी फुटेज ने खोले राज: पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो सामने आया कि एक महिला बाइक पर पीछे बैठी नजर आ रही है. परिजनों ने बाइक नंबर के आधार पर बाइक चालक की पहचान सतीश शर्मा के रूप में की. जांच में सामने आया कि आपसी विवाद के चलते मीनू 7 साल से अपने पति से अलग रह रही थी. पुलिस ने सतीश को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने हत्या की वारदात कबूल की. प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि उसने बातचीत के बहाने बुलाकर उसकी हत्या कर दी. अब पुलिस उससे गहनता से पूछताछ में जुटी है.

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WOMAN DEAD BODY FOUND AT UNDERPASS
MAN MURDERED SEPARATED WIFE
ACCUSED IDENTIFIED IN CCTV FOOTAGE
हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार
MAN ARRESTED IN MURDER CASE OF WIFE

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