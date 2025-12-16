ETV Bharat / state

10 साल बाद ढोल-नगाड़ों के साथ ससुराल पहुंची पत्नी, पति के बाहर न आने पर किया हाईवे जाम

खलीलाबाद में हाई-वोल्टेज ड्रामे के कारण इलाके में अफरा-तफरी और कौतूहल का माहौल रहा

ससुराल में हंगामा करती महिला.
ससुराल में हंगामा करती महिला. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 8:09 PM IST

2 Min Read
​संतकबीर नगर: जिले के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के काट गंगा गांव में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला लगभग 10 साल बाद अपने पति के घर ढोल-मजीरों के साथ ससुराल पहुंची. पति ने घर में घुसने नहीं दिया तो कांटे–मुंडेरवा मार्ग पर जाम लगाया दिया.

दरअसल, 2015 में कोतवाली क्षेत्र के चापीहानी निवासी छोटेलाल ने अपनी बेटी की शादी काट गंगा गांव निवासी राधेश्याम उर्फ अनिल से की थी. शादी के बाद हुए विवाद के चलते पत्नी मायके चली गई और मामला न्यायालय तक पहुंच गया.

अदालत ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे ससुराल में रहने का अधिकार दिया और पति को बच्चों के भरण-पोषण के लिए 6200 मासिक देने का आदेश दिया. मंगलवार दोपहर 1:00 बजे महिला अपने ससुराल पहुंची. जब पति घर से बाहर नहीं आया तो नाराज पत्नी ने गांव से गुजरने वाले कांटे–मुंडेरवा मार्ग पर बैठ गई. पति को बाहर बुलाने की मांग करने लगी. पत्नी का आरोप है कि उसका पति राधेश्याम उर्फ अनिल ने दूसरी शादी कर ली है. जिसके कारण वह मिलने या उसे घर में प्रवेश देने से कतरा रहा है. इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के कारण पूरे इलाके में अफरा-तफरी और कौतूहल का माहौल बना रहा.

जानकारी मिलते ही डायल 100 और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला को शांत कराया. कांटे चौकी इंचार्ज वशिष्ठ ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था कराते हुए मामले की जांच की जा रही है.

