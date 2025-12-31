ETV Bharat / state

पत्नी ने रची पति की हत्या की साजिश, प्रेमी से करवाया मर्डर, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी की दोस्ती आरोपी प्रेमी से तब हुई, जब वह उसके ऑटो में बैठ पीहर जा रही थी.

The accused is in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 31, 2025 at 5:25 PM IST

धौलपुर: कोतवाली थाना पुलिस ने बुधवार को रविकांत हत्या मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस का कहना है कि मृतक की पत्नी रजनी ने ही अपने प्रेमी शाहरुख से पति की हत्या करवाई थी. पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक की पत्नी को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है.

जंगल में मिली थी लहूलुहान बॉडी: सीओ कृष्ण कुमार जांगिड़ ने बताया कि सैपऊ थाना क्षेत्र के दौनारी गांव निवासी 35 वर्षीय युवक रविकांत पुत्र सोबरन सिंह 27 दिसंबर को घर से लापता हो गया था. युवक के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने 28 दिसंबर को स्थानीय पुलिस थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. 29 दिसंबर को युवक रविकांत की डेड बॉडी धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में शेरगढ़ किले के जंगलों में खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई मिली थी. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और एफएसएल टीम को बुलाया गया. डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया. परिजनों इस मामले में हत्या का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया था.

प्रेमी ने की प्रेमिका के पति की निर्मम हत्या (ETV Bharat Dholpur)

पत्नी ने रची हत्या की साजिश: मृतक रविकांत की पत्नी रजनी के अवैध शाहरुख नाम के लड़के से बन गए थे. शाहरुख ऑटो चलाता है. बताया जा रहा है करीब 1 साल पूर्व शाहरुख के ऑटो में बैठकर रविकांत की पत्नी रजनी अपने गांव दौनारी जा रही थी. छोटे से सफर में दोनों की दोस्ती हो गई. दोनों ने एक-दूसरे के मोबाइल नंबर शेयर किए. इसके बाद शाहरुख का रविकांत के घर आना-जाना शुरू हो गया. रजनी ने अपने पति रविकांत से प्रेमी शाहरुख की मुलाकात कराई थी. पुलिस से मिली जानकारी में रविकांत हैदराबाद में मजदूरी का काम करता था. रजनी के अकेला रहने पर उसका प्रेमी शाहरुख अक्सर उसके घर आया जाया करता था.

शराब पिलाकर की हत्या: रविकांत को ठिकाने लगाने के लिए रजनी एवं उसके प्रेमी शाहरुख खान ने खौफनाक योजना बना डाली. पत्नी रजनी ने परिचित की बाइक लेकर शाहरुख के साथ रविकांत को बाजार में खरीदारी करने के लिए भेज दिया. हत्या आरोपी शाहरुख रविकांत को शराब पिलाकर शेरगढ़ किले के पास ले गया और पत्थरों से पीट-पीट कर निर्मम हत्या कर दी. हत्या करने के बाद डेड बॉडी को किले के ऊपर से करीब 50 फीट नीचे खाई में फेंक दिया था.

पत्नी ने ही कर दिया मामले का खुलासा: रविकांत के गायब होने के बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. 29 दिसंबर को पत्नी रजनी ने परिजनों को बताया कि उसको सपना आया है. सपने में रविकांत किसी मुसीबत में पड़ा हुआ है. वह शेरगढ़ किले के पास खून से लथपथ अवस्था में है और किसी ने उस पर जानलेवा हमला किया है. रविकांत बार-बार सपने में मदद की गुहार लगा रहा है. सपने की मनगढ़ंत बात को सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और रजनी को लेकर शेरगढ़ किले के पास पहुंच गए. जहां खून से लथपथ अवस्था में रविकांत की लाश पड़ी हुई थी.

संपादक की पसंद

