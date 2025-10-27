ETV Bharat / state

बीवी ने रची पति के मर्डर की साजिश, प्रेमी से कराया शौहर पर जानलेवा हमला

प्रेमी की मदद से करवाया पति पर जानलेवा हमला: 25 अक्टूबर को महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को हटाने की साजिश रची. उसने साजिश के तहत अपने पति को बेमेतरा के पुराने पुल पर भेजा. पुल के पास ही महिला का प्रेमी पहले से छिपकर बैठा रहा. जैसे ही पीड़ित पति वहां पर पहुंचा महिला के प्रेमी ने धारदार हथियार से उसपर हमला बोल दिया. धारदार हथियार से हुए हमले में पति गंभीर रुप से जख्मी हो गया. किसी तरह लोगों की मदद से पति वहां से बचते बचाते अस्पताल पहुंचा जहां उसका इलाज जारी है.

पत्नी ने कराया पति पर जानलेवा हमला: पूरी वारदात सिमगा थाना इलाके की है. सिमगा पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ है कि शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच अनबन रहा करती थी. दोनों के बीच अक्सर छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद होता रहता था. दोनों की शादी हुए करीब 9 महीने के ही वक्त बीता था लेकिन विवादों की वजह से दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे. पति को शादी के बाद से अपनी पत्नी पर शक होने लगा था कि उसकी पत्नी का किसी और से प्रेम संबंध है. इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर मनमुटाव भी होता रहता था. पति के शक की वजह से पत्नी ने एक दिन पति को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

बलौदा बाजार: सात फेरे में सात वचन निभाने का कसम खाने वाली पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली. पत्नी की इस साजिश में उसका साथ उसके पुराने प्रेमी ने दिया. पत्नी की इस साजिश में पति बाल बाल बच गया. पति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के मुताबिक धारदार हथियार से हुए हमले में उसकी जान बच गई है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या की इस साजिश में शामिल महिला के प्रेमी को पुलिस तलाश कर रही है.

साजिश में हुआ खुलासा: सिमगा पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी पत्नी अपने प्रेमी से लगातार मोबाइल पर संपर्क में थी. दोनों ने कई दिनों तक हत्या की योजना बनाई. आरोपी महिला ने 25 अक्टूबर की शाम को अपने प्रेमी को फोन करके सिमगा बुलाया और पति को एक झूठे बहाने से बेमेतरा पुराने पुल के पास भेज दिया. पुल पर जैसे ही महिला का पति पहुंचा तय योजना के मुताबिक प्रेमी ने हमला कर दिया.



पत्नी ने कैसे रची साजिश: पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी पत्नी ने अपने पति को बताया कि उसके एक परिचित को तत्काल पैसे की जरूरत है. पति को पत्नी ने बताया कि वो पैसे उसतक पहुंचा दे. पति पैसे देने के लिए बेमेतरा के पुल पर गया. जहां पहले से महिला का प्रेमी छिपकर बैठा था.



सिमगा पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार किया: घटना की सूचना मिलते ही थाना सिमगा पुलिस सक्रिय हो गई. पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिमगा के निर्देश पर जांच टीम गठित कर कार्रवाई शुरु की गई. पुलिस ने जब शक के आधार पर पीड़ित की पत्नी से पूछताछ की तो उसने पहले तो पुलिस की जांच को भटकाने की कोशिश की. पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो महिला टूट गई और उसने साजिश का खुलासा पुलिस के सामने कर दिया.



आरोपी महिला करना चाहती थी प्रेमी से शादी: पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव में उसकी शादी पीड़ित से कर दी गई. शादी के बाद वह पति से परेशान रहने लगी और प्रेमी से मिलने में भी पति राह का रोड़ा बन गया.

इसी कारण उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. निशा ने खुद अपने प्रेमी को फोन करके सिमगा बुलाया और पति को झांसे में लेकर पुल के पास भेजा, जहां पहले से तैयार प्रेमी ने हमला कर दिया.

यह मामला एक सुनियोजित षड्यंत्र का है. आरोपिया ने अपने पति को धोखे से बुलवाकर हमला करवाया. हमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है. फरार आरोपी प्रेमी की तलाश जारी है, उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. ऐसे मामलों में तकनीकी साक्ष्य (कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन, मैसेज रिकॉर्ड) को प्राथमिकता से जांचा जा रहा है ताकि साजिश की हर कड़ी को जोड़ा जा सके: तुसली लेखाम, डीएसपी

फरार प्रेमी की तलाश जारी: फिलहाल पुलिस आरोपी प्रेमी की तलाश में जगह-जगह दबिश दे रही है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, प्रेमी वारदात के बाद किसी परिचित के घर में छिपा हो सकता है. पुलिस ने कई ठिकानों पर रेड की है और उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की जा रही है.