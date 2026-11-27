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रिटायर्ड बैंक अधिकारी की पत्नी से 65 लाख की ठगी; सहारनपुर में 7 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट

सहारनपुर में 7 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: कोतवाली सदर बाजार इलाके की आवास विकास कॉलोनी में साइबर ठगों ने सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी की पत्नी को 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा. झूठे मुकदमों में फंसाने का डर दिखाकर 66 लाख रुपए भी ठग लिए.

ठगों ने खुद को पुणे एटीएस का अधिकारी बताकर महिला को बैंक खाते की जांच में फंसाने का डर दिखाया. लगातार वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल के जरिए महिला पर दबाव बनाया गया. मामले में साइबर क्राइम पुलिस अब तक 40 लाख रुपए होल्ड कराने में कामयाब रही है.