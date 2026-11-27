रिटायर्ड बैंक अधिकारी की पत्नी से 65 लाख की ठगी; सहारनपुर में 7 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट
साइबर क्राइम पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अब तक 40 लाख रुपए होल्ड करा दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 11:36 AM IST
सहारनपुर: कोतवाली सदर बाजार इलाके की आवास विकास कॉलोनी में साइबर ठगों ने सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी की पत्नी को 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा. झूठे मुकदमों में फंसाने का डर दिखाकर 66 लाख रुपए भी ठग लिए.
ठगों ने खुद को पुणे एटीएस का अधिकारी बताकर महिला को बैंक खाते की जांच में फंसाने का डर दिखाया. लगातार वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल के जरिए महिला पर दबाव बनाया गया. मामले में साइबर क्राइम पुलिस अब तक 40 लाख रुपए होल्ड कराने में कामयाब रही है.
पीड़िता सुनीता रानी के पति राधेश्याम एक निजी बैंक में प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हैं. पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि कुछ दिन पहले सुनीता रानी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई.
कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को पुणे एटीएस का अधिकारी बताया और महिला को जानकारी दी कि उनके बैंक खाते की जांच चल रही है. जांच का हवाला देते हुए उन्हें लगातार ऑनलाइन रहने के लिए कहा गया.
साथ ही हिदायत दी गई कि इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत न करें. ठगों ने इस तरह महिला को अपने झांसे में लिया कि वह उनकी हर कॉल का जवाब देने लगीं. शुरुआत में वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया गया और बाद में व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत होने लगी.
ठग लगातार महिला को बैंक खाते में गड़बड़ी होने और जांच में फंसने का डर दिखाते रहे. इस दौरान उन्हें अलग-अलग बातों में उलझाकर रखा गया, जिससे वह किसी दूसरे व्यक्ति से सलाह भी नहीं ले सकीं.
साइबर ठगों ने महिला को अपने जाल में फंसाकर 18, 19 और 23 नवंबर को अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 66 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए. 7 दिन तक ठगों के संपर्क में रहने और उनके निर्देशों का पालन करने के बाद महिला को ठगी का अहसास हुआ. इसके बाद उन्होंने साइबर पुलिस से शिकायत की.
साइबर थाना प्रभारी जावेद खान ने बताया कि पीड़िता सुनीता रानी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. साइबर क्राइम पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अब तक 40 लाख रुपए होल्ड करा दिए हैं. बाकी रकम के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है.
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