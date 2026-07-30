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होमगार्ड जवान की पत्नी की संदिग्ध मौत, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, सात साल पहले हुई थी लव मैरिज

मसूरी: देहरादून जिले के मसूरी में होमगार्ड जवान की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. प्राथमिक तौर पर मामला आत्महत्या का लग रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी एंगल से मामले की जांच कर रही हैं.

जानकारी के मुताबिक होमगार्ड अपने परिवार के साथ मसूरी के हुसैनगंज क्षेत्र में रहता था. गुरुवार सुबह को संदिग्ध परिस्थितियों में पत्नी की मौत हो गई. सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद महिला ने शायद आत्मघाती कदम उठा लिया. हालांकि पुलिस फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है.

मृतका मूल रूप से बंगाल की है, लेकिन वो देहरादून में रहती थी. महिला ने होमगार्ड जवान पवन असवाल से प्रेम विवाह किया था. दंपती की दो छोटी बेटियां हैं, जिनमें एक की उम्र करीब ढाई वर्ष और दूसरी मात्र आठ माह बताई जा रही है. नायब तहसीलदार उपेंद्र सिंह राणा ने बताया कि विवाहिता की शादी को अभी सात वर्ष पूरे नहीं हुए हैं. ऐसे मामलों में नियमानुसार मजिस्ट्रेटी जांच और पैनल के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया जाता है. इसी प्रक्रिया के तहत शव को पोस्टमार्टम के लिए देहरादून स्थित कोरोनेशन अस्पताल भेजा गया है.