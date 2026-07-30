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होमगार्ड जवान की पत्नी की संदिग्ध मौत, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, सात साल पहले हुई थी लव मैरिज

होमगार्ड जवान ने सात साल पहले लव मैरिज की थी. दोनों अपने बच्चों को साथ मसूरी के हुसैनगंज क्षेत्र में रहते थे.

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होमगार्ड जवान की पत्नी की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 30, 2026 at 5:33 PM IST

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मसूरी: देहरादून जिले के मसूरी में होमगार्ड जवान की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. प्राथमिक तौर पर मामला आत्महत्या का लग रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी एंगल से मामले की जांच कर रही हैं.

जानकारी के मुताबिक होमगार्ड अपने परिवार के साथ मसूरी के हुसैनगंज क्षेत्र में रहता था. गुरुवार सुबह को संदिग्ध परिस्थितियों में पत्नी की मौत हो गई. सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद महिला ने शायद आत्मघाती कदम उठा लिया. हालांकि पुलिस फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है.

मृतका मूल रूप से बंगाल की है, लेकिन वो देहरादून में रहती थी. महिला ने होमगार्ड जवान पवन असवाल से प्रेम विवाह किया था. दंपती की दो छोटी बेटियां हैं, जिनमें एक की उम्र करीब ढाई वर्ष और दूसरी मात्र आठ माह बताई जा रही है. नायब तहसीलदार उपेंद्र सिंह राणा ने बताया कि विवाहिता की शादी को अभी सात वर्ष पूरे नहीं हुए हैं. ऐसे मामलों में नियमानुसार मजिस्ट्रेटी जांच और पैनल के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया जाता है. इसी प्रक्रिया के तहत शव को पोस्टमार्टम के लिए देहरादून स्थित कोरोनेशन अस्पताल भेजा गया है.

उन्होंने बताया कि मृतका के माता-पिता बंगाल से देहरादून पहुंच रहे हैं. उनके आने के बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर पोस्टमार्टम कराया जाएगा. वहीं घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सभी साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण कराया गया है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभी तक किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पति-पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आ रही है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. पुलिस, फॉरेंसिक टीम और प्रशासन संयुक्त रूप से पूरे मामले की जांच में जुटे हैं. जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी.

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