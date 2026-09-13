पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा की पत्नी का निधन; फेफड़े में संक्रमण से अस्पताल में रहीं भर्ती
फेफड़ों में संक्रमण इतना ज्यादा फैल गया था कि सत्यवती मिश्रा को बचाया नहीं जा सका.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 9:52 AM IST
लखनऊ: भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा की पत्नी सत्यवती मिश्रा का निधन हो गया है. फेफड़ों के संक्रमण और स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण नोएडा के मेट्रो अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली. उनका निधन देर रात हुआ जिसकी खबर रविवार सुबह सामने आई.
भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती मिश्रा के निधन की खबर जैसे ही सामने आई भाजपा के तमाम बड़े पदाधिकारी अस्पताल पहुंच गए. वहां से पार्थिव शरीर को आवास पर लाया गया.
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने भी शनिवार को नोएडा स्थित मेट्रो हॉस्पिटल पहुंचकर पूर्व राज्यपाल से उनके धर्मपत्नी का स्वास्थ्य का हाल-चाल लिया था. तब स्थिति काफी गंभीर थी.
बृजेश पाठक ने आश्वासन दिया था कि इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, लेकिन फेफड़ों में संक्रमण इतना ज्यादा फैल गया था कि सत्यवती मिश्रा को बचाया नहीं जा सका.
मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सत्यवती मिश्रा जी, आज अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर ईश्वर के श्रीचरणों में विलीन हो गईं हैं, प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें।— कलराज मिश्र (Kalraj Mishra) (@KalrajMishra) September 13, 2026
ॐ शांति pic.twitter.com/1u8zWstLyn
कलराज मिश्र और सत्यवती मिश्रा का विवाह 7 मई 1963 को हुआ था. 63 साल की अवस्था में सत्यवती मिश्रा का निधन हुआ. भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पूर्व राज्यपाल की पत्नी के निधन पर शोक व्यक्त किया है.
उनके निधन की पोस्ट अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल डॉ दिनेश शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करके की. उन्होंने लिखा कि अत्यंत दुखद समाचार है कि पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा जी की अर्धांगिनी सत्यवती मिश्रा अब हम सबकी चाची हमारे बीच नहीं रहीं. निष्कपट, धर्म परायण और सब की चिंता करने वाली आप एक ऐसी गृहिणी थीं, जो घर में आने वाले हर व्यक्ति को बराबर का सम्मान देती थीं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें, यही प्रार्थना है.
भारतीय जनता पार्टी नोएडा महानगर के पदाधिकारी अमित त्यागी ने बताया कि सत्यवती मिश्रा के निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नोएडा में किया जाएगा.
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