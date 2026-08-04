'पुलिस के टॉर्चर के कारण पति ने कबूला गुनाह', EO हत्याकांड में गिरफ्तार ड्राइवर की पत्नी का दावा
रोहतास EO हत्याकांड में गिरफ्तार ड्राइवर की पत्नी ने दावा किया है कि उसके पति को फंसाया जा रहा है. देखें वीडियो रिपोर्ट- रवि कुमार
Published : August 4, 2026 at 5:09 PM IST
रोहतास: बिहार के चर्चित डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) विमल कुमार हत्याकांड में अब नया मोड़ सामने आया है. दरअसल हत्या के आरोप में गिरफ्तार ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने पुलिस के समक्ष जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद अब उसकी पत्नी ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
ड्राइवर की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप: ड्राइवर की पत्नी आरती कुमारी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उसके पति ने पुलिस के दबाव, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के कारण अपना बयान बदला है. वहीं मिथिलेश कुमार ने वही कबूल किया जो पुलिस उसे कहलवाना चाहती थी. ड्राइवर की पत्नी के इस आरोप के सामने आने के बाद मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है.
EO की पीट-पीटकर हत्या का मामला: शनिवार की रात औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र में डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस सनसनी खेज वारदात के बाद पुलिस ने उनके चालक मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया था. बाद में पुलिस ने दावा किया कि ड्राइवर ने पूछताछ के दौरान हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है.
क्या कहती है पुलिस?: पुलिस के मुताबिक चालक ने अपने बयान में हत्या के पीछे व्यक्तिगत कारण बताए थे. उसने पूरी घटना को स्वीकार किया था. इसी आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की. अब इस पूरे मामले में गिरफ्तार चालक मिथिलेश कुमार की पत्नी आरती कुमारी सामने आई है. उन्होंने पुलिस की कहानी पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
गिरफ्तारी के बाद हुई थी पति से बात: आरती कुमारी का कहना है कि घटना के तुरंत बाद जब उनकी अपने पति से बातचीत हुई थी तब उन्होंने साफ कहा था कि उन्होंने कोई हत्या नहीं की है और जो पहले बयान उन्होंने पुलिस को दिया वह पूरी तरह सही था. पत्नी का आरोप है कि बाद में पुलिस के बड़ी अधिकारियों ने उनके पति पर लगातार दबाव बनाया उनके साथ मारपीट की गई मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और टॉर्चर तक किया गया इसी दबाव में आकर पति ने पुलिस के द्वारा तैयार की गई कहानी को स्वीकार कर लिया.
कबूलनामे का बनाया वीडियो: आरती कुमारी का कहना है कि उनके पति से जो कथित कबूलनामा कराया गया उसका वीडियो रिकॉर्ड भी किया गया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. उनका कहना है कि उस समय भी पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे.
पति और पदाधिकारी का कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं: ड्राइवर की पत्नी का दावा है कि उनके पति का कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार से कभी कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था ना तो कभी दोनों के बीच किसी तरह की अनबन हुई थी. उनके पति ने घर पर ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया, जिससे किसी दुश्मनी की आशंका हो. आरती कुमारी ने कहा कि उनके पति निर्दोष हैं वह हत्या जैसी वारदात को अंजाम नहीं दे सकते, पुलिस ने दबाव बनाकर उनसे मनचाहा बयान दिलवाया है.
"मेरे पति ऐसा काम नहीं कर सकते है उन्हें पुलिस ने टॉर्चर किया है. मारा गया है उन्हें, यही कारण है कि पुलिस के दबाव में आकर उन्होंने हत्या की बात स्वीकार की. मेरे पति निर्दोष है उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है. मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि मामले में निष्पक्ष जांच हो और जल्द मेरे पति की रिहाई हो." -आरती कुमारी, ड्राइवर की पत्नी
तेजस्वी यादव ने की निष्पक्ष जांच की मांग: इधर इस मामले ने पूरी तरह राजनीतिक रंग भी ले लिया है. बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूरे हत्याकांड के निष्पक्ष जांच की मांग की और कई गंभीर सवाल उठाए हैं. वहीं इस मामले में डेहरी से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक राजीव रंजन उत्सव सोनू सिंह का नाम भी सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. हालांकि विधायक ने पहले ही मीडिया के सामने आकर अपने ऊपर लगाए गए आरोपी को निराधार बता दिया है और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है.
अब इस पूरे मामले में एक ओर पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार चालक ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है. वहीं दूसरी और उसकी पत्नी पुलिस पर दबाव बनाकर कबूलनामा कराने का आरोप लगा रही है. ऐसे में कई सवाल अभी सामने आ रहे हैं, हालांकि राज्य सरकार ने इस मामले में SIT का गठन कर दिया है पूरे मामले की जांच SIT कर रही है.
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