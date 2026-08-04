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'पुलिस के टॉर्चर के कारण पति ने कबूला गुनाह', EO हत्याकांड में गिरफ्तार ड्राइवर की पत्नी का दावा

रोहतास: बिहार के चर्चित डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) विमल कुमार हत्याकांड में अब नया मोड़ सामने आया है. दरअसल हत्या के आरोप में गिरफ्तार ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने पुलिस के समक्ष जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद अब उसकी पत्नी ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ड्राइवर की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप: ड्राइवर की पत्नी आरती कुमारी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उसके पति ने पुलिस के दबाव, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के कारण अपना बयान बदला है. वहीं मिथिलेश कुमार ने वही कबूल किया जो पुलिस उसे कहलवाना चाहती थी. ड्राइवर की पत्नी के इस आरोप के सामने आने के बाद मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है.

EO हत्याकांड में ड्राइवर की पत्नी का दावा (ETV Bharat)

EO की पीट-पीटकर हत्या का मामला: शनिवार की रात औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र में डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस सनसनी खेज वारदात के बाद पुलिस ने उनके चालक मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया था. बाद में पुलिस ने दावा किया कि ड्राइवर ने पूछताछ के दौरान हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है.

क्या कहती है पुलिस?: पुलिस के मुताबिक चालक ने अपने बयान में हत्या के पीछे व्यक्तिगत कारण बताए थे. उसने पूरी घटना को स्वीकार किया था. इसी आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की. अब इस पूरे मामले में गिरफ्तार चालक मिथिलेश कुमार की पत्नी आरती कुमारी सामने आई है. उन्होंने पुलिस की कहानी पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

गिरफ्तारी के बाद हुई थी पति से बात: आरती कुमारी का कहना है कि घटना के तुरंत बाद जब उनकी अपने पति से बातचीत हुई थी तब उन्होंने साफ कहा था कि उन्होंने कोई हत्या नहीं की है और जो पहले बयान उन्होंने पुलिस को दिया वह पूरी तरह सही था. पत्नी का आरोप है कि बाद में पुलिस के बड़ी अधिकारियों ने उनके पति पर लगातार दबाव बनाया उनके साथ मारपीट की गई मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और टॉर्चर तक किया गया इसी दबाव में आकर पति ने पुलिस के द्वारा तैयार की गई कहानी को स्वीकार कर लिया.

कबूलनामे का बनाया वीडियो: आरती कुमारी का कहना है कि उनके पति से जो कथित कबूलनामा कराया गया उसका वीडियो रिकॉर्ड भी किया गया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. उनका कहना है कि उस समय भी पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे.