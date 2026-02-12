ETV Bharat / state

असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की पत्नी ने की आत्महत्या, इस हालत में मिला शव

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप: हालांकि पटना स्थित अगमकुंआ में रहने वाले मृतक के बड़े भाई शशिभूषण चौधरी ने जीजा और उसकी फैमिली पर कत्ल का इल्जाम लगाया है. उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बहन श्वेता की शादी 31 मई 2023 को शेरपुर निवासी राम अनुज चौधरी के बेटे नंदू चौधरी से हुई थी. शादी के समय अपनी क्षमता के अनुसार कैश, कार और अन्य सामान दिए थे लेकिन कुछ ही दिनों बाद नंदू और उसके परिवार के लोग दहेज के रूप में रकम की मांग करने लगे.

असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की पत्नी की संदिग्ध मौत: मृतक महिला की पहचान गांव के राम अनुज चौधरी की पुत्रवधू और दरभंगा जेल के सहायक जेल अधीक्षक नंदू चौधरी की पत्नी श्वेता कुमारी (28) के रूप में हुई है. ससुराल पक्ष का कहना है कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. उसी के बाद गुस्से में आकर उसने ये कदम उठाया.

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में महिला ने आत्महत्या कर ली . उसका शव संदिग्ध हालत में मिला है. हालांकि मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. वहीं, सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. घटना विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शेरपुर गांव की है.

क्या बोले मृतक के भाई?: मृतक के भाई ने बताया कि दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग को लेकर श्वेता को लगातार परेशान किया जाता था. उसने कई बार अत्याचार की शिकायत की. इसको लेकर पारिवारिक स्तर से समझौता भी हुआ लेकिन इसी बीच अचानक बुधवार की सुबह सूचना मिलने पर जब हम शेरपुर गांव आए तो देखा कि मेरी बहन की हत्या कर दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया है.

"2023 में एक्सयूवी कार और अपने सामर्थ्य के अनुसार नगद और अन्य सामान बतौर उपहार देकर हमलोगों ने श्वेता की शादी दरभंगा में सहायक कारा अधीक्षक नंदू चौधरी के साथ किया था. कुछ दिनों बाद से ही दहेज के रूप में मोटी राशि की मांग और एक फॉर्च्यूनर डीजल गाड़ी की मांग करने लगे और इसके लिए मेरी बहन के साथ अत्याचार भी पति सहित परिवार के लोग किया करते थे. मेरी बहन की हत्या कर टांग दिया है और इसे आत्महत्या का रूप दिया गया है."- शशिभूषण चौधरी, मृतक के भाई

हत्या या आत्महत्या?: पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए समस्तीपुर भेजकर छानबीन शुरू कर दी है. एसडीपीओ विवेक कुमार शर्मा भी मौके पर पहुंचे और जरूरी कार्रवाई का निर्देश दिया. इस दौरान थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोट आने के बाद ही हत्या अथवा आत्महत्या का मामला स्पष्ट हो सकेगा.

"प्रथम दृष्टया मामला दहेज हत्या से संबंधित प्रतीत होता है. मृतका के मायके पक्ष की ओर से लिखित शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है."- सूरज कुमार, थानाध्यक्ष, विद्यापतिनगर थाना

ये भी पढ़ें: