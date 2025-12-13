ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट में मारे गये अशोक गुर्जर की पत्नी सोनम का छलका दर्द; बच्चों की पढ़ाई और गुजारे के लिए आर्थिक मदद मांगी

दिल्ली ब्लास्ट में मारे गये अमरोहा के अशोक गुर्जर की पत्नी ने सरकार से बच्चों की पढ़ाई, गुजारे के लिए आर्थिक मदद की मांग की.

Photo Credit: ETV Bharat
अशोक गुर्जर की पत्नी सोनम (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरोहा: उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव मंगरोला निवासी अशोक गुर्जर की 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट में मौत हो गयी थी. अशोक गुर्जर की मौत के बाद आर्थिक संकट के कारण परिवार की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं. अशोक गुर्जर की पत्नी सोनम ने बताया कि पति की मौत के बाद उनके बच्चे पिछले दो महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं.

10 नवंबर को ब्लास्ट में हुई थी मौत: फीस देने और स्कूल भेजने के लिए उसके पास रुपये नहीं हैं. अशोक की पत्नी ने योगी सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

जानकारी देतीं अशोक गुर्जर की पत्नी सोनम (Photo Credit: ETV Bharat)

अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव मंगरौला में बीते 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट में अपनी जान गंवाने वाले अशोक गुर्जर के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. शुक्रवार को अशोक गुर्जर की पत्नी मीडिया से रूबरू हुईं. उन्होंने अपनी खराब आर्थिक स्थिति के बारे में बताया.

रुपये न होने के कारण परिवार परेशान: उन्होंने कहा कि पति अशोक गुर्जर की मौत के बाद से उनकी जिंदगी में घोर निराशा छाई हुई है. रुपये न होने के पिछले 2 महीने से उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं. उनके पास फीस भरने और शिक्षा का खर्च उठाने के लिए रुपये नहीं हैं. आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई है.

यूपी सरकार से मांगी मदद: अशोक गुर्जर की पत्नी सोनम ने कहा कि उन्हें अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिली है. आर्थिक तंगी के चलते वह दिल्ली में नहीं रह पाई. इसीलिए वो अपने बच्चों को लेकर गांव आ गयीं. उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि उनके परिवार को जल्द आर्थिक मदद दी जाए, ताकि उनके बच्चों को पढ़ाई और परिवार का भरण-पोषण हो सके.

यह भी पढ़ें- 7 बार सांसद और OBC चेहरा, जानिए यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे पंकज चौधरी कौन?

TAGGED:

SOUGHT HELP FROM YOGI GOVT
ASHOK GURJAR WIFE SOUGHT HELP
ASHOK GURJAR WIFE SONAM
WIFE OF ASHOK GURJAR OF AMROHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.