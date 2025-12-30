ETV Bharat / state

पुलिसकर्मी पति को महिला के साथ देख भड़की पत्नी, बाल खींचते हुए बीच सड़क की पिटाई

यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां वर्दी से जुड़ा निजी विवाद सरेआम सड़क पर फूट पड़ा. पति, पत्नी और वो के मामले में सड़क पर तीखी बहस हुई और फिर बीच बाज़ार हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ. मारपीट, अफरा-तफरी और वायरल वीडियो के बाद मामला अब पुलिस थाने पहुंच चुका है.

पति को दूसरी महिला के साथ देखकर खोया आपा : सोमवार शाम यमुनानगर के सेक्टर-17 मार्केट में रोज़ की तरह लोग खरीदारी में व्यस्त थे, तभी अचानक शोर-शराबा शुरू हो गया. दरअसल, यहां एक पुलिसकर्मी अपनी महिला साथी के साथ खड़ा था. तभी मौके पर पहुंची उसकी पत्नी जो खुद भी पुलिस विभाग में तैनात है. पति को दूसरी महिला के साथ देखते ही पत्नी आपा खो बैठी और फिर मौके पर मारपीट शुरू हो गई.

बाल खींचते हुए बीच सड़क की पिटाई (Etv Bharat)

बाल पकड़कर महिला को घसीटा : दोनों महिलाओं के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर बात धक्का-मुक्की और मारपीट तक पहुंच गई. बाल पकड़कर घसीटा गया, सड़क पर हंगामा हुआ और फिर बाज़ार कुछ देर के लिए रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. लोगों की भीड़ में से किसी ने डायल 112 पर कॉल किया. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग कराया गया.

पुलिस थाने में कराई शिकायत दर्ज : हालात बिगड़ते देख पुलिसकर्मी पति अपनी महिला साथी के साथ कार में बैठकर वहां से निकल गया. घटना के बाद पुलिसकर्मी पत्नी सीधे सेक्टर-17 थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. पत्नी का आरोप है कि जिस महिला के साथ उसका पति था, वो उसकी पूर्व पत्नी है. दोनों का तलाक हो चुका है और कोर्ट से खर्च भी तय है. इसके बावजूद पति उसी महिला के साथ रहने लगा है. शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि पुलिसकर्मी ने धोखे से शादी की है. पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी मौके पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड किया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.