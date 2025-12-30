ETV Bharat / state

पुलिसकर्मी पति को महिला के साथ देख भड़की पत्नी, बाल खींचते हुए बीच सड़क की पिटाई

हरियाणा के यमुनानगर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है. यहां पर पुलिसकर्मी की पत्नी ने एक दूसरी महिला की पिटाई कर दी.

wife of a policeman beat up another woman in the middle of the road in Yamunanagar
पुलिसकर्मी पति को महिला के साथ देख भड़की पत्नी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 30, 2025 at 8:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां वर्दी से जुड़ा निजी विवाद सरेआम सड़क पर फूट पड़ा. पति, पत्नी और वो के मामले में सड़क पर तीखी बहस हुई और फिर बीच बाज़ार हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ. मारपीट, अफरा-तफरी और वायरल वीडियो के बाद मामला अब पुलिस थाने पहुंच चुका है.

पति को दूसरी महिला के साथ देखकर खोया आपा : सोमवार शाम यमुनानगर के सेक्टर-17 मार्केट में रोज़ की तरह लोग खरीदारी में व्यस्त थे, तभी अचानक शोर-शराबा शुरू हो गया. दरअसल, यहां एक पुलिसकर्मी अपनी महिला साथी के साथ खड़ा था. तभी मौके पर पहुंची उसकी पत्नी जो खुद भी पुलिस विभाग में तैनात है. पति को दूसरी महिला के साथ देखते ही पत्नी आपा खो बैठी और फिर मौके पर मारपीट शुरू हो गई.

बाल खींचते हुए बीच सड़क की पिटाई (Etv Bharat)

बाल पकड़कर महिला को घसीटा : दोनों महिलाओं के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर बात धक्का-मुक्की और मारपीट तक पहुंच गई. बाल पकड़कर घसीटा गया, सड़क पर हंगामा हुआ और फिर बाज़ार कुछ देर के लिए रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. लोगों की भीड़ में से किसी ने डायल 112 पर कॉल किया. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग कराया गया.

पुलिस थाने में कराई शिकायत दर्ज : हालात बिगड़ते देख पुलिसकर्मी पति अपनी महिला साथी के साथ कार में बैठकर वहां से निकल गया. घटना के बाद पुलिसकर्मी पत्नी सीधे सेक्टर-17 थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. पत्नी का आरोप है कि जिस महिला के साथ उसका पति था, वो उसकी पूर्व पत्नी है. दोनों का तलाक हो चुका है और कोर्ट से खर्च भी तय है. इसके बावजूद पति उसी महिला के साथ रहने लगा है. शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि पुलिसकर्मी ने धोखे से शादी की है. पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी मौके पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड किया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मामले की जांच जारी : पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच अधिकारी एसआई लाभ सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है. सभी पहलुओं को देखा जा रहा है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - कैथल में नीले रंग के सूटकेस से मिली महिला की लाश, कुत्ते खींच रहे थे, गल चुके कई बॉडी पार्ट्स

ये भी पढ़ें - यमुनानगर में युवती की सिर कटी लाश मिली, नर्सरी में पड़ी थी, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

ये भी पढ़ें - फरीदाबाद में शादी में हाई वोल्टेज ड्रामा, कुल्हाड़ी लेकर लड़की की शादी रुकवाने पहुंचा आरोपी, थाने में खुद को लगाई आग

TAGGED:

YAMUNANAGAR POLICE WIFE BEAT WOMAN
YAMUNANAGAR HIGH VOLTAGE DRAMA
YAMUNANAGAR WOMAN CLASH ON ROAD
पुलिसकर्मी की पत्नी ने पीटा
YAMUNANAGAR POLICE WIFE BEAT WOMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.