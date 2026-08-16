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आशिकबाज पत्नी की काली करतूत, प्रेमी के साथ मिलकर ली पति की जान!

हजारीबागः जिला के इचाक थाना क्षेत्र में पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की गला घोटकर हत्या कर दी. हजारीबाग पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. महिला ने स्वीकार किया है कि अपने पति की हत्या अपने हाथों से की है.

हजारीबाग के इचाक में मानवता और रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना का पुलिस में उद्वेदन किया है. पत्नी में अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

15 अगस्त को एक शख्स की मौत की सूचना पुलिस को मिली. शुरुआत में मामला संदिग्ध नजर आया लेकिन पूछताछ आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने कथित प्रेम कहानी और हत्या की पूरी कड़ी सामने आने लगी. इचाक थाना प्रभारी गौतम कुमार के अनुसार महिला का एक युवक के साथ करीब दो वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. आरोप है कि 14 अगस्त की रात महिला ने अपने प्रेमी को घर बुलाया. इसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी.

पुलिस की पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी को करियातपुर से गिरफ्तार कर लिया. इचाक थाना की पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर काला गमछा, तकिया, पारदर्शी पॉलिथिन और दो एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया है. दोनों न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.