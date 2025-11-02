ETV Bharat / state

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का किया कत्ल, सोशल मीडिया से शुरू हुई कहानी का खौफनाक अंत

बलौदा बाजार: 24 और 25 अक्टूबर की रात को 45 साल के फल व्यापारी की हत्या हो गई थी. हत्या के बाद पुलिस ने मौके से कई सबूत जुटाए थे. जांच के दौरान इस बात खुलासा हुआ कि हत्या की वारदात को अंजाम देने में मृतक की बीवी शामिल रही है. पुलिस ने जब मृतक की पत्नी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

बीवी ने कराया था शौहर का कत्ल: जांच में पुलिस को पता चला का मृतक की पत्नी का प्रेम संबंध दूसरे युवक से था. पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी की मदद ली और उसका कत्ल प्रेमी के हाथों करवा दिया. पुलिस की जांच में ये भी खुलासा हुआ कि आरोपी महिला की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी. दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे में प्रेम में बदल गई.

सोशल मीडिया से शुरू हुई कहानी का खौफनाक अंत (ETV Bharat)

कैसे हुई हत्या: वारदात वाली रात मृतक अपने घर में सो रहा था. मृतक की पत्नी यानी आरोपिया अपने बच्चों को लेकर नाचा देखने के लिए दूसरे गांव में गई थी. परिवार जब घर लौटा तो देखा का फल व्यापारी की लाश उनके घर में सोफे पर पड़ी है. गांव वालों की मदद से हत्या की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस टीम ने मौके से कई सबूत जुटाए और जांच शुरू की.



बिहार का रहने वाला है आरोपी: पलारी पुलिस के मुताबिक आरोपिया का प्रेमी बिहार का रहने वाला है और चेन्नई में रहकर काम करता है. वारदात वाले दिन वो चेन्नई से बलौदा बाजार पहुंचा और तय प्लान के मुताबिक मृतक फल व्यापारी के घर पहुंचा. आरोपी प्रेमी ने मौका देखकर मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया. हमला इतना खौफनाक था कि एक ही झटके में फल व्यापारी की मौत हो गई. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार गया. पुलिस के मुताबिक आरोपी हत्या की वारदात के बाद चेन्नई भाग गया था.



इस वजह से हुआ पत्नी पर शक: वारदात के बाद आरोपिया लगातार अपना बयान बदल रही थी. पुलिस की जांच को भटकाने की कोशिश कर रही थी. पुलिस को जब शक हुआ तो उसने कड़ाई से महिला से पूछताछ शुरु की. पुलिस की पूछताछ में आरोपी महिला टूट गई और उसने सच कबूल कर लिया.