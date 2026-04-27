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बिहार में महिला ने पति को दी दर्दनाक मौत, पहले नींद की गोली खिलाई, फिर प्रेमी के साथ मिलकर किया मर्डर

पश्चिम चंपारण (बेतिया) : बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित बेतिया से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक महिला ने रिश्तों की मर्यादा तार-तार कर दी. आरोप है कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

खाने में नींद की गोली मिलाकर खिलाई: खबर जिले के लौरिया प्रखंड क्षेत्र की है. पूछताछ के दौरान आरोपी पत्नी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. महिला के मुताबिक उसने पहले पति को खाने में नींद की गोली मिलाकर खिला दी. पति के गहरी नींद में जाने के बाद उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया.

अक्सर मारपीट और विवाद होते थे: परिजनों के अनुसार पति-पत्नी के बीच अक्सर मारपीट और विवाद होते रहते थे. करीब चार महीने पहले भी महिला के मायके के लोगों ने आकर दोनों के बीच समझौता कराया था और साथ रहने की सलाह दी थी.बताया जाता है कि मृतक की एक आंख की रोशनी भी कमजोर थी.

"भाई की पत्नी ने फोन कर कहा कि पति नहीं उठ रहे हैं, आप आइए. जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि भाई की मौत हो चुकी थी. मैने सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या करने की बात कही."- मृतक के भाई