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कोरिया में पत्नी ने किया पति का कत्ल, वारदात में सगे बेटे ने दिया साथ, हत्या की वजह जानकर उड़ जाएंगे होश

पटना पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

WIFE MURDERS HUSBAND
कोरिया में पत्नी ने किया पति का कत्ल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 23, 2026 at 9:32 PM IST

3 Min Read
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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: कोरिया के पटना थाना इलाके में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. हत्या के पीछे मृतक की पत्नी का ही हाथ होना पाया गया है. हत्या की इस वारदात को पत्नी ने बेटे के साथ मिल अंजाम दिया. पटना पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पत्नी ने किया पति का कत्ल, बेटे ने दिया हत्या में साथ

दरअसल, थाना पटना के ग्राम कटकौना स्थित एक कलारी (देशी शराब दुकान) में कार्यरत बसंत लाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, लेकिन परिस्थितियां संदिग्ध होने के कारण पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया. खुद पुलिस अधीक्षक रवि कुर्रे के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. सुरेशा चौबे और एसडीओपी राजेश साहू के मार्गदर्शन में थाना पटना पुलिस ने मामले की बारीकी से विवेचना शुरू की.

जांच के दौरान मृतक के पारिवारिक जीवन से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए. बताया गया कि बसंत लाल शराब का आदी था, नियमित रूप से काम पर नहीं जाता था और घर के खर्च में सहयोग नहीं करता था. इसी बात को लेकर परिवार में अक्सर विवाद होता रहता था, जिससे पारिवारिक तनाव बढ़ता जा रहा था. पैसों को लेकर परिवार में आए दिन झगड़ा भी होता रहता था.

शराब का आदि था मृतक, पैसों को लेकर होता था विवाद

थाना प्रभारी प्रमोद पांडे ने बताया कि गहन जांच और साक्ष्य जुटाने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि मृतक की पत्नी शालू और पुत्र विजेंद्र ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची. घटना के दिन दोनों ने लकड़ी से प्रहार कर बसंत लाल के गले और शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने और घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके.



पटना पुलिस की जांच में खुलासा

थाना प्रभारी प्रमोद पांडे के नेतृत्व में तकनीकी साक्ष्यों और परिस्थितिजन्य प्रमाणों के आधार पर मामले की परतें खोलनी शुरू की. तब ये खुलासा हुआ कि मां और बेटे ने ही मिलकर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.

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