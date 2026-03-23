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कोरिया में पत्नी ने किया पति का कत्ल, वारदात में सगे बेटे ने दिया साथ, हत्या की वजह जानकर उड़ जाएंगे होश

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: कोरिया के पटना थाना इलाके में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. हत्या के पीछे मृतक की पत्नी का ही हाथ होना पाया गया है. हत्या की इस वारदात को पत्नी ने बेटे के साथ मिल अंजाम दिया. पटना पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पत्नी ने किया पति का कत्ल, बेटे ने दिया हत्या में साथ

दरअसल, थाना पटना के ग्राम कटकौना स्थित एक कलारी (देशी शराब दुकान) में कार्यरत बसंत लाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, लेकिन परिस्थितियां संदिग्ध होने के कारण पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया. खुद पुलिस अधीक्षक रवि कुर्रे के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. सुरेशा चौबे और एसडीओपी राजेश साहू के मार्गदर्शन में थाना पटना पुलिस ने मामले की बारीकी से विवेचना शुरू की.

जांच के दौरान मृतक के पारिवारिक जीवन से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए. बताया गया कि बसंत लाल शराब का आदी था, नियमित रूप से काम पर नहीं जाता था और घर के खर्च में सहयोग नहीं करता था. इसी बात को लेकर परिवार में अक्सर विवाद होता रहता था, जिससे पारिवारिक तनाव बढ़ता जा रहा था. पैसों को लेकर परिवार में आए दिन झगड़ा भी होता रहता था.



