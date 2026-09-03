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बुलंदशहर में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप; देवर-भाभी में अवैध संबंध, दोनों गिरफ्तार

बुलंदशहर में हत्यारोपी देवर-भाभी गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )